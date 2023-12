Gabigol de férias na Bahia: veja o que faz o craque do Flamengo

Gabigol treinando em praia na Bahia - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

Um dos principais jogadores do Flamengo e do futebol brasileiro, o atacante Gabigol passa parte das férias no Sul da Bahia, afinal, ele desembarcou em Trancoso na última segunda-feira (18).

Na cidade baiana, Gabigol, é claro, convive com muitos fãs o tietando. Nas redes sociais, alguns têm postado fotos com o atacante e relatando que o camisa 10 do Flamengo esbanja simpatia: “Mesmo ventando muito ele veio e deu aquela atenção”, relatou um torcedor.

Gabriel Barbosa também foi visto mandando beijos para familiares de fãs e em fotos com funcionários do hotel onde está hospedado. Gabigol, no entanto, não tem registrado muito sobre a viagem nas redes sociais. Vale lembrar que ele passou os primeiros dez dias da férias em São Paulo, onde concedeu entrevista ao “Podpah” e falou com carinho do Corinthians. O atacante, aliás, é paulista.

Ainda assim, o atacante fez questão de postar um vídeo treinando a parte física nas areias baianas: “Trabalhando muito. Quem é você, seu comédia, pra vim querer falar de mim?”, postou Gabigol. Esta frase, aliás, é um hit do MC Cabelinho.

Temporada de recuperação ?

Vale lembrar que, em 2023, Gabigol terminou o ano como reserva no Flamengo. Além disso, teve a pior temporada em número de gols pelo Rubro-Negro, com apenas 20 bolas na rede. Dessa forma, é claro, ele demonstra estar muito focado em recuperar o espaço no Fla. Vale destacar ainda que o camisa 10 entrará em seu último ano de contrato com a equipe carioca, embora as partes já negociem a renovação.

Em 2024, vale lembrar, o Brasil disputará a Copa América, entre junho e julho, nos EUA. Assim, ele tem mais um motivo para se empenhar demais nestas férias. Já entre julho e agosto, o país disputará as Olimpíadas. A Seleção é sub-23, mas poderão ser convocados até três jogadores acima desta faixa. Gabigol, vale lembrar, já disputou Copa América e foi campeão olímpico em 2016.

