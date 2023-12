Corinthians tem dois reforços encaminhados e visa reformular a defesa

Após temporada extremamente negativa, o Corinthians deu início ao processo de reformulação de seu elenco. Especialmente, após a eleição do novo presidente do clube, Augusto Melo. Assim, a nova direção tem como objetivo principal reestruturar a sua defesa com suas primeiras movimentações na janela. Dos quatros jogadores que o Timão tem na mira, três são para a cozinha. A saber: os equatorianos Torres e Palacios, além do volante Helguera.

O Timão já enviou uma proposta ao Santos Laguna, do México, por Torres. A intenção do Corinthians é contratá-lo para preencher a lacuna na zaga depois da saída de Gil. O possível reforço é figura frequente nas convocações da seleção do Equador. Aliás, o defensor de 26 anos esteve na última edição da Copa do Mundo, no Qatar. Ele disputou três jogos no Mundial passado e deu uma assistência.

Por sinal, o Coringão tem conversas para fechar com outro equatoriano. Trata-se do lateral-esquerdo Palacios, que defende o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A investida no jogador de 24 anos, portanto, tem como intuito preencher a lacuna deixada com a aposentadoria de Fábio Santos.

Um possível trunfo para um desfecho positivo nas tratativas é o fato de Palacios agradar ao técnico Mano Menezes. Aliás, há um monitoramento do atleta pelo comandante já há algum tempo. O lateral-esquerdo conta com características mais ofensivas, com boa condução de bola em velocidade e habilidade. Ele se tornou o plano A do Timão por conta da alta quantia pedida pela Roma para vender Viña. Além disso, a concorrência pelo uruguaio é forte. Com bala na agulha, o Flamengo, por exemplo, é forte postulante.

Corinthians tem interesse em uruguaios

A propósito, o novo mandatário do Corinthians fez um intercâmbio no Uruguai e aproveitou para consultar as situações de dois jogadores do Nacional. Assim, dois nomes apareceram no radar: o promissor volante Helguera e o centroavante Ramírez. O primeiro é uma das atuais joias uruguaias e o segundo um dos principais artilheiros do campeonato nacional.

A procura foi confirmada pelo presidente do Nacional, Alejandro Balbi, em entrevista a uma rádio uruguaia, a “Minuto 1”.

“O Corinthians nos perguntou sobre Helguera e Colo Ramírez. São jogadores que eles gostam. O encontro com Augusto Melo foi positivo, nos ajudou a estreitar os laços. O Corinthians tem 37 milhões de torcedores”, admitiu o cartola.

Contratações certas

O clube paulista já acertou duas contratações: o lateral-esquerdo Hugo e o volante Raniele. O primeiro foi um reforço ainda da gestão passada, de Duílio Monteiro Alves. Ele tinha contrato com o Goiás até o fim de 2023, e o jogador de 26 anos assinou pré-contrato com o Corinthians de graça. Já Raniele, da mesma idade de Hugo, é o primeiro reforço da administração Augusto Melo.

O Timão vai desembolsar 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação atual) para comprar 60% dos direitos de Raniele junto ao Cuiabá. As duas primeiras contratações, aliás, devem ser anunciadas apenas depois do dia 2 de janeiro, quando o novo mandatário assume a presidência.

