Manchester United x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Premier League. Afinal, nesta terça-feira, o Manchester United recebe o Aston Villa pela 19ª rodada da competição nacional no tradicional Boxing Day. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Old Trafford, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 17h (de Brasília). Como chega o Manchester United Em campanha decepcionante, os Diabos Vermelhos querem dar uma resposta ao torcedor. Afinal, o clube está apenas na oitava colocação, com 28 pontos. A equipe, porém, não vence há três rodadas e sabe que um triunfo é fundamental nesta partida para seguir brigando pelo topo. Como chega o Aston Villa O Aston Villa, contudo, briga na parte de cima e está a somente um ponto da liderança. O clube de Birmingham está em terceiro, com 39 pontos, mesma pontuação do Liverpool, vice-líder. Em uma possível combinação de resultados, porém, os Villans podem ultrapassar o Arsenal e terminar a rodada na liderança. MANCHESTER UNITED X ASTON VILLA Premier League 2023/24 – 19ª rodada

Data e horário: 26/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Evans, Varane e Luke Shaw; McTominay, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Rashford. Técnico: Erik ten Hag

ASTON VILLA: Dibu Martínez; Konsa, Diego Carlos, Lenglet e Álex Moreno; Zaniolo, McGinn, Douglas Luiz e Ramsey; Diaby e Watkins. Técnico: Unai Emery

Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Richard West e Steve Meredith

VAR: Stuart Attwell Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.