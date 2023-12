Vitor Roque veste camisa do Barcelona e se prepara para apresentação

Contrato de Vitor Roque será até junho de 2029 - (crédito: Foto: Divulgação / Barcelona) Jogada10 Jogada10

O atacante Vitor Roque está muito perto de virar oficialmente atleta do Barcelona. Vendido ao clube catalão em julho, afinal, o atacante se despediu do Athletico-PR ao final do Brasileirão. Dessa forma, ele se apresentará ao clube blaugrana nos próximos dias.

E nesta segunda-feira, o Barcelona compartilhou nas redes sociais uma imagem do jogador com a camisa azul e grená. É o primeiro registro desde a concretização da transferência.

Vitor Roque viaja nesta terça-feira para a Espanha. A expectativa é de que ele comece a treinar na sexta-feira. A apresentação, porém, deve ser na próxima semana, já nos primeiros dias de 2024.

Como já tem 18 anos, ele estará liberado para jogador no novo clube. Com a abertura da janela de transferências, ele terá de ser regularizado e ficará à disposição do técnico Xavi Hernández. No ataque, contudo, ele terá de competir com o polonês Robert Lewandowski.

No total, a negociação pode chegar a 74 milhões de euros (R$ 396 milhões) entre valores fixos e variáveis. Os valores são: 40 milhões de euros fixos (R$ 214 milhões), 21 milhões de euros em bônus (R$ 112 milhões) e 13 milhões de euros em taxas e impostos (R$ 69 milhões). As metas que podem fazer o valor da negociação aumentar estão ligas a número de gols, número de partidas, títulos conquistados e Bola de Ouro.

All I want for Christmas is you ???? pic.twitter.com/nSmJlAYJLU — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 25, 2023

