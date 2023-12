Campeão chinês do xadrez perde título por comportamento indecente

O mundo do xadrez da China se viu imerso em um escândalo depois que um campeão dessa nacionalidade foi destituído de seu título - (crédito: Reprodução/Freepik) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

O mundo do xadrez chinês se viu imerso em um escândalo nesta terça-feira (26/12), depois que um campeão dessa nacionalidade foi destituído de seu título, acusado de ter tido um comportamento escabroso.

Yan Chenglong, de 48 anos, consagrou-se na semana passada campeão chinês de Xiangqi, literalmente "xadrez de elefante", ou jogo de xadrez chinês. Muito popular nos países asiáticos, é jogado com peões marcados com sinogramas que são colocados nas cruzes de um tabuleiro quadriculado, e não sobre casas, como a versão mais tradicional.

A alegria de Yan durou apenas alguns dias, já que a Federação Chinesa de Xiangqi (CXA) anunciou na segunda-feira (25) a retirada de seu título de campeão por "comportamento impróprio" e "perturbação da ordem pública".

Após sua vitória em 17 de dezembro, "o sr. Yan consumiu álcool em seu quarto de hotel junto com outras pessoas", relatou o Federação Chinesa de Xiangqi.

"Depois, no dia seguinte, defecou na banheira de seu quarto, danificando a propriedade do hotel", acrescentou a federação em um comunicado, denunciando um comportamento "contrário à ordem pública e aos bons costumes".

Yan foi proibido de competir por um ano, e todos os seus troféus conquistados este ano serão confiscados, disse a CXA.

Os torneios de Xiangqi na China geralmente distribuem prêmios de milhões de euros entre os ganhadores.

A federação também comentou as acusações de trapaça feitas contra Yan.

Segundo mensagens publicadas nas redes sociais, o jogador teria usado contas anais inteligentes para obter vibrações com as instruções do jogo transmitidas por um computador.

"É impossível neste momento confirmar que o sr. Yan trapaceou por meio de 'contas anais'", declarou a CXA, que, na semana passada, elogiou o "espetacular nível de jogo" do torneio vencido por Yan Chenglong.