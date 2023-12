NBB: Para fechar o ano, Cerrado visita a Unifacisa, na Paraíba

O ano de 2023 se encerra com um desafio para o Cerrado. A formação alviverde visita a Unifacisa nesta sexta-feira (29/12), em Campina Grande, na Paraíba, às 19h30, no fechamento do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo fecha metade da caminhada na busca da tão sonhada vaga nos playoffs da competição.

De forma contínua, o calendário segue até o fim de janeiro, quando haverá a paralisação para a disputa da Copa Super 8. A breve pausa de Ano Novo durará apenas até o dia 8, quando o returno começa com o confronto em casa frente ao Pato Basquete. Aliado a isso, a missão de chegar ao mata-mata do campeonato é outra questão que não dá brecha ao fôlego cerradista.

O Jack, por sua vez, não terá espaço na agenda dos próximos meses. O time se classificou matematicamente à copa interna após a vitória sobre o Brasília, na quarta-feira (27/12), seguindo, no mínimo, até o fim da temporada regular, no começo de abril.

Inclusive, por fecharem o primeiro turno, ambas equipes se encontram no fechamento da primeira fase, na visita dos times nordestinos à capital federal. O jogo dos paraibanos no Ginásio da Asceb está marcado para 10 de abril. A partida de logo mais tem transmissão da Rede Ita local, pelo Youtube.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Sergio Canales, ex-Betis, vence ação na Justiça da Espanha contra árbitro

Sergio Canales, ex-Betis, vence ação na Justiça da Espanha contra árbitro Esportes Santos contrata Otero e Gil e aumenta lista de reforços

Santos contrata Otero e Gil e aumenta lista de reforços Esportes Josef Martínez entra na mira do Internacional, segundo imprensa dos EUA

Josef Martínez entra na mira do Internacional, segundo imprensa dos EUA Esportes Campeão de tudo, Ederson é eleito melhor goleiro do mundo

Campeão de tudo, Ederson é eleito melhor goleiro do mundo Esportes Cruzeiro tem interesse em atacante argentino

Cruzeiro tem interesse em atacante argentino Esportes Corinthians libera Gabriel Moscardo para viajar à França e acertar com o PSG