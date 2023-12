Vini Jr ganha presente de Antetokoumpo, craque do basquete

Vini e Antetokoumpo trocaram elogios após jogo - (crédito: Foto: Divulgação/Milwaukee Bucks) Jogada10 Jogada10

Vini Jr, craque brasileiro do Real Madrid, está passando o fim de ano nos Estados Unidos. Mas ele aproveitou o período de descanso para acompanhar de perto outra fera do esporte: o grego Giannis Antetokoumpo, jogador grego de basquete que atua pelo Milwaukee Bucks. Nesta terça-feira (27), ele ganhou, das mãos do esportista, dois presentes muito especiais.

Presente ao ginásio onde os Bucks venceram o Brooklyn Nets, Vini Jr encontrou-se com Antetokoumpo após o jogo. Ainda na beira da quadra, o grego fez questão de entregar a ele sua camisa de número 34. Aliás, também presenteou o brasileiro com seu par de tênis. Nas redes sociais, ele ainda demonstrou sua admiração pelo jogador brasileiro.

Ainda em meio aos abraços e cumprimentos, o grego agradeceu a Vini pela presença e disse que ele “é o maior jogador brasileiro da atualidade”. Em contrapartida, o brasileiro disse que Antetokoumpo “é o cara”. Anteriormente, Vinícius já tinha se encontrado com LeBron James, ídolo do Los Angeles Lakers e referência do basquete mundial. Ele também trocou camisas com Jalen Brown, do Boston Celtics.

Nos Estados Unidos até o fim de semana, ele retorna logo em seguida para a Espanha. O Real Madrid só terá compromissos pelo Campeonato Espanhol após a virada do ano. O time merengue enfrenta o Mallorca, no dia 3 de janeiro, no Santiago Bernabéu.

