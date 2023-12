Barcelona busca evitar pressão em Vitor Roque e Lewandowski será seu ‘professor’

Barcelona tem plano para adaptação de Vitor Roque - (crédito: Foto: Reprodução TV Barça) Jogada10 Jogada10

O atacante brasileiro Vitor Roque já realizou exames médicos no Barcelona. A imprensa está animada com a chegada do atleta, sabe que é um nome promissor. Aliás, é exatamente isso que causa preocupação na diretoria do Barça. Afinal, com problemas no setor ofensivo, existe a expectativa que o brasileiro chegue para suprir logo a situação na frente da equipe. No entanto, diante de tanta badalação, existe o receio da diretoria que a pressão atrapalhe a adaptação.

Diante disso, portanto, a ideia é deixar Vítor Roque mais próximo possível de Lewandowski. Por ser um dos nomes experientes do Barça, Lewa pode adiantar etapas, mas, sobretudo, aliviar a pressão sobre o atacante brasileiro. A diretoria do Barça sabe que a paciência entre torcedores e jornalistas será curta e as críticas acontecerão com pouco tempo.

Vitor Roque Vapt-Vupt

No entanto, algo é certo: Vitor Roque não terá a oportunidade de Vini Jr e Rodrygo, quando chegaram ao Real Madrid. Os atacantes passaram por adaptação no time B antes de chegarem à equipe principal. Aliás, exatamente por isso o Barcelona solicitou a chegada do jogador agora, para adaptar ao estilo de jogo nesta segunda parte da temporada.

A imprensa aposta que Xavi poderá escalar Lewandowski e Vitor Roque juntos, embora ocupem a mesma parte do campo.

