Mil vagas gratuitas para praticar futebol

Crianças e adolescentes nascidos de 2007 a 2017 que sonham se tornar jogadores de futebol podem concorrer às mil vagas abertas no Centro de Formação de Atletas. Divididas em categorias por faixas etárias, as inscrições devem ser feitas no dia 6 de janeiro de 2024, diretamente no Ginásio do Complexo JK, no Paranoá, onde os treinos vão ocorrer.

“Estamos preparando mais um ano desse grandioso projeto que tira esses meninos da rua e oferece uma oportunidade de futuro dentro do esporte”, destaca o idealizador da iniciativa, Godofredo Gonçalves, que também é presidente do Capital Clube de Futebol, time que disputa a elite do Campeonato Candango.

No local, além da prática esportiva, os garotos convivem diariamente com atletas profissionais. De acordo com a coordenação, o objetivo é, justamente para estimulá-los para o esporte, sempre com o foco de formar o cidadão antes de formar o esportista.

As aulas estão previstas para iniciarem em 15 de janeiro. Dois dias antes, porém, todos os matriculados precisam retornar ao Estádio JK para retirarem o uniforme de treino.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever presencialmente no próprio estádio, de 9 às 18 horas em 6 de janeiro. É necessário levar documento pessoal de identificação do atleta (Certidão de Nascimento ou carteira de identidade), comprovante de residência e boletim escolar. Jogadores com menos de 18 anos precisam, obrigatoriamente, estar acompanhados dos pais. Como a previsão é que a procura seja grande, a prioridade, além da questão socioeconômica, vai se dar por ordem de chegada.

É importante enfatizar que aqueles que já treinam no Centro de Formação de Atletas Capital precisam refazer a matrícula para garantir a permanência no projeto em 2024.

Capital Clube de Futebol

O Capital completou 18 anos de fundação em 2023. Porém, em 2019, foi totalmente remodelado e verdadeiramente profissionalizado. Investindo fortemente nos atletas e na estrutura, tanto que a gestão atual, por meio de uma parceria com o Governo do Distrito Federal, realizou uma grande reforma no Estádio JK, casa do time, que estava fechada a abandonada há mais de 10 anos.

Desde então, a equipe figura sempre entre os líderes do Candangão e, neste ano, apostou no experiente treinador Paulinho Kobayashi, Campeão Brasileiro invicto da Série D com o Ferroviários (CE) e eleito o melhor técnico da temporada no estado nordestino, para levar o Tricolor do DF ao inédito título local, a partir de 14 de janeiro, quando estreia no Candangão, contra o Paranoá, ainda sem local e horário definidos.

Além disso, o time teve representantes em todas as categorias do sub-9 ao profissional. Destaque para os garotos do sub-17, simplesmente campeões invictos da Copa Novos Talentos, Copa Kbal e Candango; e para o sub-20, vice do DF e garantido da badalada Copa São Paulo, a Copinha, em 2024.

Serviço

Inscrições GRATUITAS: 6 de janeiro de 2024

Local: Estádio JK

Endereço: Quadra 1 Conjunto 1 Lote 1 – Paranoá

Documentação: documento pessoal de identificação do atleta (Certidão de Nascimento ou carteira de identidade), comprovante de residência e boletim escolar

Mais informações: @capitalcf