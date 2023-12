Conheça mais sobre Gregore, volante disputado por Botafogo e Bahia

Gregore quer retornar ao Brasil, Bahia é a sua preferência, mas o Botafogo tenta atravessar o negócio - (crédito: Lauren Sopourn/Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Botafogo entrou na briga com o Bahia pela contratação do volante Gregore, do Inter Miami, dos Estados Unidos. O desejo do jogador é retornar ao Brasil e ao clube nordestino. No entanto, o Alvinegro tem interesse no atleta e até o momento foi o único que enviou uma proposta. No caso, uma oferta, de acordo com o GE, de R$ 7,2 milhões mais o zagueiro Victor Cuesta.

De acordo com o raciocínio do Glorioso, o valor de mercado do defensor argentino é de 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,2 milhões de reais na cotação atual). Ou seja, a investida final envolveria uma quantia de R$ 14,2 milhões, algo em torno de três milhões de dólares.

Botafogo atrás do Bahia na disputa

Em contrapartida, o Inter Miami entende que o valor ideal seja quatro milhões de dólares para liberá-lo (quase R$ 19,5 milhões na contação atual). Gregore tenta convencer o clube norte-americano a reduzir o valor pedido e voltar ao Brasil e ao Bahia.

Um desfecho positivo é uma vontade do atleta e dos dois clubes. Entretanto, o Bahia ainda não formalizou uma proposta. Outro clube do país que monitorava a situação do volante era o Internacional.

Passagem de Gregore no Inter Miami

A venda de Gregore pelo Bahia ao Inter Miami ocorreu em 2021 por 2,9 milhões de dólares (algo perto a R$ 15,7 milhões na cotação da época). Na transação, o clube norte-americano adquiriu 65% dos direitos do atleta. O volante está há três temporadas no time dos EUA.

Até aqui, ele disputou 67 partidas, porém perdeu espaço neste ano com uma lesão no pé. De tal modo que atuou em apenas cinco oportunidades, mas teve a chance de jogar ao lado de Messi, contratação bombástica do clube em 2023.

Destaque no Bahia

A principal passagem da carreira de Gregore foi pelo Bahia. Ele defendeu o Esquadrão de Aço por três temporadas. O clube nordestino lhe contratou em janeiro de 2018, após se destacar pelo Santos no campeonato nacional de aspirantes. O volante rapidamente se tornou titular indiscutível do time, sendo um dos principais jogadores das boas campanhas na Série A.

Por sinal, a chegada de Gregore foi considerado um dos maiores acertos da gestão Guilherme Bellintani. Isso porque ele demonstrou uma impressionante regularidade pelo Tricolor de Aço em seus 167 jogos e dois gols marcados. Além disso, ele foi tricampeão estadual em 2018, 2019 e 2020.

