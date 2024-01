Automobilismo: saiba como foi o ano dos brasilienses nos volantes

Um dos clichês da virada é falar sobre o quão rápido o ano passou. Mas, se o assunto for velocidade em 2023, o Distrito Federal teve quem o representou nas mais diversas categorias do automobilismo mundo afora. Em duas ou quatro rodas, veículos de fórmula ou de endurance, os pilotos brasilienses deixaram a marca do quadradinho nas competições.

Com três corredores, separados na categoria 1000 e 300, o maior destaque de desempenho foi no MotoGP Brasil. William Barros foi o único candango a terminar a temporada entre os três melhores no campeonato, enquanto os conterrâneos Henrique Castro e Marcello Linhares ficaram em quarto, um em cada classe.

Ainda teve mais DF na Stock Car, com Lucas Foresti e Enzo Elias, na TCR Sul-Americana, nas mãos de Pedro Cardoso, na Fórmula 4 Europeia, com o jovem talento Pedro Clerot guiando o monoposto, e até na clássica 24 horas de Le Mans, com o ex-Fórmula 1 Felipe Nasr.

Moto GP

Brasiliense melhor classificado em 2023, William Barros terminou em terceiro lugar geral no Moto 1000 GP Open, com 128,5 pontos. Correndo pela Motobel Brothers, o piloto de 34 anos não conseguiu vencer uma corrida no ano, mas foi um dos mais consistentes da categoria, ficando fora da zona de pontuação em uma das 11 provas da temporada. O melhor resultado veio só na última etapa, em Goiânia, quando terminou as duas corridas em segundo lugar.

Logo atrás de William Barros, o conterrâneo da capital Henrique Castro ficou em quarto lugar no Moto 1000 GP Open. Depois de começar a temporada voando, o piloto da Surf BSB Motor Racing chegou a vencer a segunda prova da etapa 2, em Mato Grosso do Sul, mas parou de correr a partir da quarta bateria do campeonato. Com isso, ele perdeu o lugar entre os líderes na última corrida, justamente para Barros.

Completando os candangos na motovelocidade, o veterano Marcello Linhares, de 50 anos, competiu na classe master da Moto GP 300 e terminou o ano em quarto. O piloto da Dazzi Racing conseguiu dois pódios na temporada, o melhor deles sendo o segundo lugar na prova 2 do Mato Grosso do Sul.

Na Stock Car

A temporada de estreia do bicampeão da Porsche Cup Enzo Elias na Stock Car teve um ar de adaptação. Em 2022, ele chegou a disputar a corrida de duplas e venceu, mas não conseguiu repetir o feito em 2023 e não beliscou um lugar no pódio. Com o fim da temporada, o brasiliense ficou com 81 pontos, em 26º lugar no campeonato de pilotos, além do 11º de equipes com a Crown Racing, junto de Nelsinho Piquet, criado em Brasília, mas nascido na Alemanha.

Um dos nomes mais experientes da Stock Car, Lucas Foresti ficou com 169 pontos e o 19º lugar geral. O melhor resultado no ano foi na corrida 1 da etapa de Goiânia, em agosto, quando cruzou em terceiro. No entanto, o desempenho do veterano ficou um pouco aquém do esperado, principalmente levando em consideração o companheiro de equipe, Gabriel Casagrande, que foi o campeão da temporada.

Nasr, Cardoso e Clerot

Ex-piloto da Sauber na Fórmula 1, Felipe Nasr participou das 24 Horas de Le Mans. O veículo teve problemas com combustível nas mãos do francês Mathieu Jaminet e abandonou com cerca de um terço de prova. Nos Estados Unidos, pela IMSA, o brasiliense foi o quarto colocado em duplas no campeonato WeatherTech, pela Porsche Penske, junto do australiano Matt Campbell.

Representante do quadradinho na TCR Sul-Americana, Pedro Cardoso chegou a conquistar a pole em uma etapa e cruzou em segundo na pista de Mogi Guaçu, no Circuito Velocittà. A vitória ainda está faltando, mas o desempenho o fez terminar em 9º na temporada, com 253 pontos, sendo o quarto melhor brasileiro na classe.

Primeiro campeão da Fórmula 4 Brasileira, Pedro Clerot passou à mesma categoria na Espanha. A estreia com uma vitória e mais dois pódios em Spa-Francorchamps foi promissora. Mesmo pontuando em todas as demais etapas, a joia da capital federal fechou a primeira temporada na F4 Espanhola com o sexto lugar, a 163 pontos do campeão, o francês Théophile Nael.

Em 2024

Para 2024, a capital federal tem tudo para seguir com representação forte nas competições. Foresti e Enzo vão seguir na Stock Car. O mesmo deve ocorrer com o trio da Moto GP. Clerot fez uma movimentação de mercado e acertou com a Van Amersfoort Racing (VAR) para disputa do Campeonato de Fórmula Regional Europeia. A certeza, porém, é de muita gente do quadradinho levantando poeira nas pistas do Brasil e do mundo.

*Estagiários sob a supervisão de Danilo Queiroz