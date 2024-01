Barcelona anuncia operação de Marlos Alonso

O Barcelona comunicou, na manhã deste domingo (31), que Marcos Alonso vai precisar realizar uma operação nos próximos dias. O lateral esquerdo vem sofrendo problemas na lombar há semanas e acabou sendo desfalque nos últimos jogos da temporada.

A última partida do lateral aconteceu no dia 7 de novembro, diante do Shakhtar Donetsk, pela fase de grupos da Champions League. O jogador disputou apenas sete confrontos nesta temporada e é um dos principais nomes do sistema defensivo.

Assim, Marcos Alonso vai realizar um procedimento na próxima semana e iniciar um tratamento intenso no clube. O Barcelona entra em campo na próxima quinta-feira (4), diante do Las Palmas, pela La Liga. A equipe espanhola está na quarta colocação do campeonato.

Aos 33 anos, Marcos Alonso teve uma carreira consolidada no futebol. O lateral é revelado pelo Real Madrid e também teve passagens por Fiorentina, Sunderland e Chelsea. O jogador está no Barcelona desde 2022 e também coleciona convocações para Seleção Espanhola.

