Copinha: Capital vira, mas cede empate ao América-MG no fim

Os planos do Distrito Federal de manter os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 foram frustrados. Nesta quinta-feira (4/1), o Capital enfrentou o atual vice-campeão América-MG e empatou por 2 x 2 em Tietê, no interior paulista.



O Coruja esteve próxima de repetir o feito do Gama, vitorioso por 2 x 0 na estreia sobre a Lemense, na terça-feira (2/1). Embora tenha largado atrás no placar aos 32 minutos do primeiro tempo, encontrou forças para virar com gols de Quarcoo e Rian. No entanto, o pênalti convertido por Kauã aos 41 da etapa final.



Com o resultado, o Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior fica totalmente equilibrado. Isso porque os anfitriões do Comercial de Tietê também empataram, por 1 x 1, com o Ivinhema-MS. O próximo compromisso do Capital na Copa São Paulo de Futebol Júnior será na contra a Comercial de Tietê, no domingo (7/1), às 13h. Uma vitória é importante para construir a classificação da equipe aurianil à segunda fase do torneio de base mais importante do país. No mesmo dia, às 15h15, Ivinhema e América-MG medem forças.



O Distrito Federal terá, nesta sexta-feira (5/1), a última estreia na versão 2024 da Copinha. Às 13h15, o Canaã enfrentará o Coritiba no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, na Zona Leste de São Paulo, pelo Grupo 31. Juventus e Monte Azul-SP abrem os trabalhos da chave mais cedo, às 11h.