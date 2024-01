De volta à CBF, Ednaldo Rodrigues envia lista do Pré-Olímpico para a Conmebol

Ednaldo Rodrigues enviou a lista da Seleção para o Pré-Olímpico, que será na Venezuela - (crédito: - Foto: Reprodução / CBF TV) Jogada10 Jogada10

Após retornar ao comando da CBF, Ednaldo Rodrigues, enviou à Conmebol nesta sexta-feira (5) a lista dos jogadores que vão disputar o Pré-Olímpico de futebol masculino. Assim, o torneio será disputado de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela, e classifica duas seleções para os Jogos Olímpicos de Paris.

“Assinei agora a inscrição da Seleção Brasileira no Torneio Pré-Olímpico na Venezuela. Espero que a nossa equipe consiga bons resultados e possa trazer a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris”, afirmou Ednaldo Rodrigues, ao participar de uma reunião com executivos da CBF.

A partida da próxima segunda-feira (8), o técnico Ramon Menezes começa a preparar o grupo na Granja Comary para a disputa da competição. Nesse sentido, o lateral Khellven, do CSKA, da Rússia, foi convocado para a vaga de Robert Renan, recém-contratado pelo Internacional.

Na primeira fase, a equipe brasileira está no Grupo A e enfrentará a Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. No dia 16,portanto, a delegação embarca para a Venezuela. A CBF tinha até as 18h (de Brasília) desta sexta-feira (5) para enviar a lista oficial à entidade sul-americana.

Confira a lista oficial da Seleção Brasileira para o Pré-Olímpico

Goleiros:

Kaique – Palmeiras Matheus Donelli – Corinthians Laterais: Vinícius Tobias – Real Madrid (ESP) Matheus Dias – Internacional Kaiki Bruno – Cruzeiro Patryck – São Paulo Khellven – CSKA (RUS) Zagueiros: Kaiky Fernandes – Almeria (ESP) Arthur Chaves – Acadêmico de Viseu (POR) Michel – Palmeiras Meio-campistas: Andrey Santos – Nottingham Forest (ING) Marlon Gomes – Vasco da Gama Aleksander – Fluminense Ronald – Grêmio Gabreil Pirani – DC United (EUA) Maurício – Internacional Atacantes: Marquinhos – Nantes (FRA) Giovane – Corinthians Gabriel Pec – Vasco da Gama Guilherme Biro – Corinthians Endrick – Palmeiras John Kennedy – Fluminense

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.