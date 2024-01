Sporting goleia o Estoril e segue na liderança do Português

Sporting busca o vigésimo título nacional de sua história - (crédito: Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Segue o líder. Nesta sexta-feira, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Estoril e não tomou conhecimento do adversário. Afinal, em partida disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, os comandados de Rúben Amorim golearam por 5 a 1. Marcus Edward (duas vezes), Nuno Santos, Pote Gonçalves e Trincão marcaram os gols. No fim, porém, Cassiano descontou.

Dessa forma, o Sporting agora tem 40 pontos e não poderá ser alcançado nesta rodada. Por outro lado, o Estoril permanece com 17 pontos, neste momento na nona colocação, mas poderá perder a posição até o fim da rodada.

O primeiro tempo foi um show da dupla Edwards e Gyökeres. O primeiro marcou os dois primeiros gols, ambos com assistência do segundo. Aos 21, Gyökeres recebeu na esquerda, brigou com a marcação e entregou para Edwards, na pequena área, só escorar para o gol. Nos acréscimos da etapa inicial, a dose se repetiu. Desta vez, contudo, Gyökeres fez jogada pela direita e entregou para Edwards na esquerda.

Na etapa final, o Sporting não tirou o pé do acelerador e marcou mais três. Nuno Santos, aos seis, com mais uma assistência de Gyökeres, fez o terceiro contado com desvio na marcação. O quarto foi de Pote Gonçalves, que roubou bola no meio-campo e bateu no cantinho. O quinto, porém, foi com mais uma assistência de Gyökeres, agora para Trincão, que bateu cruzado. No fim, o brasileiro Cassiano pegou sobra na área e descontou.

Sporting e Estoril voltam a campo na próxima terça-feira, ambos pela Taça de Portugal. O Sporting encara o Tondela, enquanto Estoril enfrenta o Porto.

