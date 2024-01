Cruzeiro tropeça e classificação à 2ª fase da Copinha segue em aberto

Nova Mutum segura o Cruzeiro em duelo pela Copinha - (crédito: Mauro Horita) Jogada10 Jogada10

Cruzeiro e Nova Mutum empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (7/1), pela segunda rodada do Grupo 28 da Copinha SP. O jogo foi no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Os gols saíram no segundo tempo. O time matogrossense saiu na frente com Daniel e o empate da Raposa veio com Xavier. Com isso, as equipes dividem o primeiro lugar, com quatro pontos.

Como o Capital venceu o União de Mogi por 2 a 1 e foi aos três pontos, a classificação está em aberto. Na última rodada, nesta quarta-feira (10/1), com jogos em Diadema, o Cruzeiro enfrenta o União de Mogi e precisa de apenas de um empate para avançar. Na preliminar se enfrentam Capital e Nova Mutum.

Raposa evita a derrota no fim

O Cruzeiro foi o time dominante no início. Mas encontrou muita dificuldade para chegar próximo ao gol dos matogrossenses. Além disso, quando conseguia finalizar, o goleiro Guto fez boas defesas. Na reta final, o Nova Mutum foi corajoso e criou boins lances, mas também ameaçando pouco.

No segundo tempo, após um equilíbrio inicial, o Nova Mutum abriu no placar aos 23. Uma jogada ensaiada após lance de bola parada, Daniel arriscou da entrada da área, a bola resvalou na defesa do Cruzeiro e enganou o goleiro Otávio. O empate do Cruzeiro só veio aos 40. Fernando fez ótima jogada pela esquerda e cruzou. o goleiro Hugo defendeu particalmente e Xavier mandou para rede Nos minutos finais, o Cruzeiro pressionou, mas não conseguiu a virada.

