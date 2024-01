Botafogo dá pontapé inicial em pré-temporada com várias mudanças

Uma das novidades para a temporada é o retorno do atacante Jeffinho, destaque da equipe em 2022 - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O Botafogo deu pontapé inicial para a temporada de 2024, neste domingo (07). Pela manhã, rolou uma reunião da comissão técnica com todo departamento de futebol. O Diretor de Futebol André Mazzuco, o técnico Tiago Nunes e Augusto Oliveira (novo Gerente Executivo de Futebol) apresentaram o planejamento para a temporada. Já na parte da tarde, os jogadores se reapresentaram. O clima foi leve no reencontro do elenco. Nomes como Marçal, Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho entram no seu terceiro ano pelo Glorioso. A missão, desta vez, é fazer bonito na Libertadores, que o clube não disputa há seis anos. A apresentação ocorreu no CT Espaço Lonier. Entre os reforços, o goleiro John, o atacante Jeffinho e o recém-contratado Lucas Halter não perderam tempo e já se apresentaram.

Nos dois primeiros dias, o elenco passa por testes clínicos e físicos. Posteriormente, a previsão é que na próxima terça-feira (9) o grupo viaje para Itu, interior de São Paulo, onde a delegação vai trabalhar por uma semana.

Um resort em meio à natureza receberá o Botafogo, e o treinador Tiago Nunes começará as atividades táticas e técnicas. O Alvinegro terá o Madureira como primeiro adversário, no dia 17 de janeiro, no Estádio Nilton Santos. Mas provavelmente com uma escalação alternativa.

Foco principal é na Libertadores

A prioridade absoluta do Botafogo em 2024, afinal, é a Libertadores. Após derrapar na reta final do Brasileirão e terminar em quinto, a equipe, então, entrará na segunda etapa preliminar de olho na fase de grupos. Seus primeiros compromissos no torneio serão no dia 21 e 28 de fevereiro. Na primeira partida, o time de General Severiano será na condição de visitante e, depois, define como mandante. Mas Alvinegro ainda espera o seu oponente, que pode ser o Aurora, da Bolívia, ou Melgar, do Peru, que duelam na primeira fase.

Negociações do Botafogo

Até aqui, o Botafogo concretizou a chegada de três reforços para esta temporada: John, Halter e Jeffinho. Porém, ao menos duas outras tratativas estão muito perto de um desfecho. São os casos do zagueiro argentino Alexander Barbosa, ex-Libertad-PAR, e do atacante venezuelano Savarino, que será comprado junto ao Real Salt Lake-EUA. Ambos são esperados nesta semana.

Por outro lado, oito jogadores que estavam no elenco no ano anterior estão de saída. A lista inclui o goleiro Perri e o zagueiro Adryelson, que fecharam com o Lyon, time que também pertence a John Textor. Os outros seis são o lateral-direito Di Plácido, os meio-campistas Lucas Fernandes e Gabriel Pires, além dos atacantes Diego Costa e Luis Henrique e Carlos Alberto. O último, porém, foi comprado junto ao América-MG, mas será emprestado ao RWD Molembeek-BEL, em mais um intercâmbio entre clubes do norte-americano.

Primeiros cinco jogos em 2024

17/1 (quarta-feira): Botafogo x Madureira (Carioca)

20/1 (sábado): Botafogo x Bangu (Carioca)

24/1 (quarta-feira): Boavista x Botafogo (Carioca)

27/1 (sábado): Botafogo x Sampaio Corrêa (Carioca)

30/1 (terça-feira): Botafogo x Portuguesa (Carioca)

