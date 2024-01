Vasco, com Paixão, vence a primeira na Copinha

Paixão é celebrado pelos companheiros após abrir o placar para o Vasco - (crédito: Foto: Matheus LIma/Vasco) Jogada10 Jogada10

Após empatar com o Macapá na estreia do Grupo 29 da Copinha SP, na tarde desta segunda-feira (8/1), o Vasco se recuperou. Mesmo não fazendo um grande jogo, o atual campeão carioca Sub-20 venceu o Potyguar Seridoense, do Rio Grande do Norte, por 2 a 0. Paixão fez os dois gols, um em cada tempo, sempre com assistências de Estrella.

O Vasco foi aos quatro pontos, o mesmo do Flamengo de Guaralhos, que empatou em 1 a 1 com o Macapá na preliminar (mas o Fla lidera no saldo, 4 a 2). Os amapaenses têm dois pontos e o Seridoense, já eliminado, zero. Na última rodada, na quinta-feira (11/1), o Vasco enfrenta o Flamengo-SP. Já o Macapá terá o Potyguar pela frente.

Primeiro tempo fraco

O Vasco, no primeiro tempo, mais uma vez deixou a desejar, num gramado ruim e debaixo de chuva. Ainda assim conseguiu sair para o intervalo em vantagem graças a um gol do atacante Paixão, aos 35 minutos. O camisa 9 concluiu cruzamento de Estrella. Só que o Potyguar quase empatou quando o lateral Coruja cruzou com efeito e o goleiro Lecce se virou para salvar o Cruz-Maltino.

Estrella serve e Paixão decide

O Vasco voltou sem o esquema com três zagueiros e mais um atacante no segundo tempo. E bem melhor. Aos quatro minutos Luiz Gustavo cabeceou e Estrella, impedido, completou para o gol. Corretamente anulado. O Cruz-Maltino seguiu em cima e ampliou aos 29. Estrella viu Paixão bem colocado na entrada da área e deu para o companheiro. O goleador tirou o goleiro com um toquinho. No fim, Léo Jacó perdeu o terceiro gol vascaíno. Do lado do Potyguar, Geregol acertou uma na trave.

“Lutamos, mas está duro para a gente. Pegamos uma viagem de três dias de nossa cidade para São Paulo. Chegamos na véspera para a estreia contra o Flamengo-SP e, poucos dias depois, enfrentamos o Vasco. O cansaço bateu”, disse Vitinho, um dos destaques do Potyguar, à SporTV após a partida.

POTYGUAR 0x2 VASCO

2ª rodada do Grupo 29 da Copinha

Data: 8/1/2024

Local: Estádio Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos (SP)

POTYGUAR SERIDOENSE: Izak; Vitinho Lima (Filipinho, 19’/2ºT), Nerival (Nino, 26’/2ºT), Hellyson e Coruja (Juan, Intervalo); Murilo (Geregol, 26’/2ºT), Allyson e Vitinho Soares; Renilson (Erik Felikpe, 19’/2ºT), Fábio e Matheus Bahia (PC, 11’/2ºT). Técnico: Matheus Torres

VASCO: Lecce; Vitor Manoel (Alexandre, 23’/2ºT), Victão, João Gabriel (Luiz Gustavo, Intervalo) e Roger; Matheus Ferreira (Leo Jacó, 26’/2ºT), Lucas Eduardo e Estrella (Ramon, 39’/2ºT); Paulinho, Leandrinho (Guga Maia, 39’/2ºT) e Paixão. Técnico: William Batista

Gols: Paixão, 35’/1ºT (0-1); Paixão, 29’/2ºT (0-2)

Árbitro: Rafael de Souza

Assistentes: Patricia Carla de Oliveira e João Petrucio

Cartões amarelos: Luiz Gustavo (VAS) Vitinho, Juan, PC (POT)

