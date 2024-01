Após dois anos, Vasco deve levar partida do Carioca para Manaus

A última vez que o Vasco jogou em Manaus foi na edição de 2022 da Série B, quando encarou o Guarani - (crédito: Daniel Ramalho / Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco está próximo de retornar a Manaus após dois anos distante. Isso porque o clube tem um acordo para mandar uma partida do Carioca na Arena da Amazônia. Trata-se do duelo com o Audax pela sétima rodada do estadual. Vale ressaltar que o confronto ainda não tem definição de data e horários.

A negociação está em um estágio de trato verbal e por isso o clube ainda não comunicou à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Contudo, a tendência é a de que o Cruz-Maltino notifique à Ferj, nos próximos dias, a respeito da alteração do local da partida.

Assim, caso o desfecho das tratativas seja realmente positivo, o Gigante da Colina chegará ao seu décimo jogo na Arena da Amazônia. Estádio construído para a realização da Copa do Mundo de 2014. A última vez em que o time de São Januário atuou no palco foi em 2022.

Na oportunidade, aliás, a equipe carioca empatou com o Guarani por 0 a 0, pela oitava rodada da Série B. Importante destacar que, na ocasião, o Cruz-Maltino era visitante e o Bugre decidiu mudar o local da partida, após uma proposta tentadora. Na verdade, houve uma inversão de mando de campo, já que quase a totalidade do público era de vascaínos.

Veja os jogos do Vasco na Arena da Amazônia

. Resende 0 x 0 Vasco – Copa do Brasil 2014

. Cruz-Maltino 1 x 1 Oeste – Série B 2014

. Flamengo 1 x 0 Vasco – Torneio de Manaus 2015

. São Paulo 2 x 1 Vasco – Torneio de Manaus 2015

. Vasco 1 x 0 Fluminense – Final Taça Guanabara 2016

. Cruz-Maltino 2 x 0 Flamengo – Semifinal do Carioca 2016

. Vasco 1 x 0 Londrina – Série B 2016

. Cruz-Maltino 1 x 1 Corinthians – Brasileirão 2019

. Guarani 0 x 0 Vasco – Série B 2022

