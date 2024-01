Globo pede alteração da data da final da Supercopa, e local volta a ser dúvida

São Paulo e Palmeiras disputam a Supercopa do Brasil - (crédito: CBFTV 04 Leandro) Jogada10 Jogada10

A Globo solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a alteração da data da final da Supercopa do Brasil, no jogo entre São Paulo e Palmeiras. Inicialmente marcado para dia 3/2, a emissora pediu para o jogo ser realizado no dia 4, no domingo, por causa da sua grade de programação.

A mudança, no entanto, acarreta vários problemas para a partida. Afinal, com tudo encaminhado para Belo Horizonte, no Mineirão, a capital mineira terá o clássico entre Atlético e Cruzeiro no mesmo dia. As forças policiais e a Federação Mineira de Futebol (FMF) já informaram a impossibilidade de dois grandes jogos no mesmo dia.

Aliás, o jogo poderia ocorrer no Maracanã. No entanto, o maior estádio do Rio de Janeiro passa por manutenção no gramado e, no dia 3 de fevereiro, ainda estará fechado. A reabertura está programada para o dia 4, todavia, também pode receber um clássico.

A CBF trata a situação com normalidade. Afinal, de acordo com a entidade, a primeira data é algo inicial, mas a alteração para o dia seguinte está dentro do previsto para ajudar o detentor dos direitos de transmissão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.