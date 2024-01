Zico recebe De La Cruz no Flamengo e faz pedido: ‘Erguer taças’

De La Cruz é o primeiro reforço do Flamengo para 2024 - (crédito: Foto: Paula Reis / CRF) Jogada10 Jogada10

Na manhã desta quarta-feira (10), Zico marcou presença no Ninho do Urubu para receber De La Cruz, novo reforço do Flamengo para 2024. O ídolo rubro-negro, dessa forma, desejou sorte ao recém-contratado e pediu títulos ao uruguaio. O clube divulgou um vídeo do encontro nas redes sociais.

“Oi, mestre. Como estás? Bem-vindo. Sorte para você. Tranquilo, jogo a jogo e vamos juntos. Voltar a erguer as copas”, disse Zico ao De La Cruz.

Visita de Zico ao Ninho do Urubu

Além de receber De La Cruz, Zico aproveitou para bater um papo com Gabigol e Tite no Ninho do Urubu. O maior ídolo da história do Flamengo possuí uma relação de longa data com o atacante e o técnico. O encontro do trio também foi divulgado pelo clube nas redes sociais.

Tite e Gabi também foram dar um abraço e bater um papo com a nossa LENDA @Galinho1953! ???? #VamosFlamengo #CRF ????: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/YwMfRfJq5Q — Flamengo (@Flamengo) January 10, 2024

Chegada de De La Cruz ao Flamengo

De La Cruz desembarcou no Rio de Janeiro na tarde da última terça-feira (9). O meia estava no River Plate desde 2017 e custou caro ao Flamengo. Afinal, os dirigentes rubro-negros desembolsaram cerca de US$ 16 milhões de dólares (R$ 77,7 milhões na cotação da época) pela contratação do uruguaio.

Aliás, De La Cruz é o primeiro reforço do Flamengo para 2024. A coletiva de apresentação do meia está marcada para acontecer nesta sexta-feira (12), às 14h15, no Ninho do Urubu. O contrato do uruguaio no clube é válido até dezembro de 2028.

