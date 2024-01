Botafogo aguarda Savarino no fim de semana

Savarino vestiu a camisa 10 de franquia norte-americana - (crédito: Foto: Divulgação/Real Salt Lake) Jogada10 Jogada10

Savarino é o próximo reforço que deve pintar no Botafogo. A expectativa do clube é, nos próximos dias, aparar as últimas arestas com o meia-atacante e recebê-lo, em Itu, neste fim de semana, de acordo com o canal “Panorama Botafoguense”. O elenco alvinegro chegou à cidade do interior paulista, na última terça-feira (9), para realizar a pré-temporada.

O venezuelano estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. A franquia norte-americana aceitou a oferta de 3 milhões de dólares (R$ 14,6) do Botafogo por 80% dos direitos econômicos do jogador. O astro da Vinho Tinto também gostou da oferta e acenou positivamente aos cariocas. Sendo assim, faltam apenas cláusulas contratuais para Savarino ser, enfim, oficializado como reforço do Mais Tradicional.

Atual head scout do Botafogo, Alessandro Britto foi o primeiro a indicar o nome da fera. Os dois, aliás, trabalharam juntos no Galo. Em seguida, o venezuelano teve o aval do proprietário da SAF do Alvinegro, John Textor, e do técnico do Glorioso, Tiago Nunes.

Savarino é venezuelano e está com 27 anos. De 2020 a 2021, ele se destacou pelo Atlético-MG, sagrando-se campeão estadual, brasileiro e da Copa do Brasil pelo time mineiro. De lá, saiu para atuar na Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos.

Antes de Savarino, o Botafogo já anunciou as contratações do goleiro John e dos zagueiros Halter e Barboza. Jeffinho é outra novidade no plantel, porém, este pertence ao Lyon e reforça a Estrela Solitária por empréstimo.

