Enzo Pérez tem retorno ao Estudiantes devidamente oficializado

Aos 37 anos de idade, o meio-campista Enzo Pérez teve seu destino oficializado nesta quarta-feira (10). Logo após encerrar o vitorioso ciclo recente no River Plate, ele retornou a outro importante clube de sua trajetória profissional, o Estudiantes.

Esta será a terceira oportunidade que Enzo vestirá a camisa do Pincharrata, sendo a primeira delas a mais marcante em longevidade e feitos alcançados. Isso porque, depois de se destacar na base do Godoy Cruz, ele chegou a representação de La Plata, em 2008, para integrar uma equipe histórica.

Em quatro anos de Estudiantes, Enzo Pérez participou de 165 partidas, marcou 18 gols e conquistou duas taças. Além do Apertura argentino, em 2011, ele estava no glorioso elenco que conquistou a Libertadores de 2009, superando o Cruzeiro, em pleno Mineirão. Desse modo, em seu anúncio de retorno, o clube o chamou de ‘heroi do Mineirão’.

A segunda oportunidade que ele defendeu o Pincha ocorreu no ano de 2012. Em regime de empréstimo do Benfica, na oportunidade, ele fez somente 14 partidas no futebol argentino antes de retornar ao Velho Continente.

Desde 2017, o jogador realizava o sonho de atuar no River, clube do qual é torcedor confesso e tem até mesmo uma tatuagem. Com a camisa do Millonario, ele contabilizou 239 compromissos, anotou seis gols e conquistou nove títulos entre Campeonato Argentino, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Trofeo de Campeones, Libertadores e Recopa.

