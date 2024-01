Veron vê oportunidade no Cruzeiro como recomeço na carreira

O atacante Gabriel Veron é uma das grandes esperanças do Cruzeiro para 2024 - (crédito: Foto: Divulgação / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O atacante Gabriel Veron foi apresentado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira (10) e garantiu que a passagem no clube mineiro será de recomeço. Vale lembrar que, em 2023, foram apenas 12 jogos entre o time principal e a equipe B de Portugal.

Veron, aliás, lesionou-se em outubro do ano passado e não atuou mais desde então. Gabriel mostra gratidão pela oportunidade dada pelo Cruzeiro e diz que sofreu com lesões por não conhecer um problema no seu corpo, mas que agora já está sendo tratado.

“É um momento, não vou dizer complicado, mas uma nova fase. Pelo fato de ter tido muitas lesões. É um recomeço. Estou feliz de voltar ao Brasil. Vou ser muito grato por isso. Espero recuperar-se, como já mostrei muita vezes. Que seja um retorno vitorioso. Estamos fazendo um trabalho especial para não acontecer essas lesões. Isso vai me ajudar bastante. Eu tinha um déficit na coxa, de uma ser mais forte que a outra. Estamos alinhando isso”, contou Gabriel Veron.

Ainda sobre este tema, Gabriel Veron se esquivou de problemas o treinador do Porto. Sergio Conceição disse que o atacante deveria se cuidar mais para ter menos lesões.

“As pessoas acharam que, as lesões, foram por indisciplina, por não fazer o trabalho certo. Creio que não foi isso. Sempre fiz bem as coisas, mas elas vieram. Tinha um déficit, não descobrimos isso naquele momento. Não tenho nada a falar sobre o técnico, muito menos do clube. O Sérgio é um excelente profissional”, concluiu o atacante.

Veron chegou ao Cruzeiro por empréstimo de uma temporada. Os direitos econômicos, afinal, foram fixados em 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões). A Raposa será responsável pelos vencimentos enquanto ele estiver em Belo Horizonte.

Gabriel Veron apareceu no Palmeiras em 2020 e, comandado por Abel Ferreira, conquistou importantes títulos. Ele levantou a taça da Copa Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão de 2022, Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2020 e 2022).

Afinal, com grande destaque com a camisa do Palmeiras, o Porto comprou o jogador por 10,2 milhões de euros (R$ 57,3 milhões na ocasião). O contrato com o clube português é até 2027. No entanto, o atleta não conseguiu justificar o investimento: em 26 jogos ele marcou um gol e deu quatro assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.