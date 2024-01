Felipão, do Atlético-MG, diz que deve se aposentar no fim do ano

Felipão tem contrato com o Galo até dezembro - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O ano de 2024 deverá ser o último de Felipão como técnico de futebol. Afinal, nesta quarta-feira, o comandante do Atlético-MG concedeu entrevista coletiva e afirmou que tem um combinado com a família.

“A princípio, já está acertado que, no final do ano, eu deixarei de ser técnico de futebol. Isso que eu combinei com a família, mas não sabemos, pode ser que um dia mude, né. O Victor (gerente de futebol) está fazendo sinal que vai mudar. Eu me sinto bem”, disse Felipão em coletiva.

Felipão declarou que está bem fisicamente e mentalmente para exercer a função e elogiou o elenco do Galo. Ele voltou a comandar uma pré-temporada depois de cinco anos. A última vez foi em 2019, no Palmeiras.

“Eu me sinto em condições físicas e mentais ideais. Eu tenho uma equipe maravilhosa nas mãos. É uma condição de trabalho que me deixa totalmente satisfeito. Eu fui criado dentro do futebol. Por mais que eu queira terminar a minha carreira como técnico de futebol, ainda me motivo muito para todos os jogos e para todos os treinamentos”, afirmou o treinador de 75 anos.

Em 2022, contudo, o Felipão já havia se aposentado. Após o vice-campeonato da Libertadores do Athletico-PR para o Flamengo, o treinador assumiu um cargo no departamento de futebol do Furacão. Em junho de 2023, porém, ele interrompeu a aposentadoria para assumir o Galo.

