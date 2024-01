Flamengo define o número de De La Cruz na temporada

De La Cruz, novo reforço do Flamengo, usará o número 18 - (crédito: - Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo divulgou o número que De La Cruz, único reforço rubro-negro para 2024 até o momento, utilizará na temporada. Nesse sentido, a numeração escolhida foi o 18. Ao longo dos últimos dias, ficou a dúvida, já que Luiz Araújo ficou com a 7 que era de Everton Ribeiro – o meia acertou sua transferência para o Bahia até o fim de 2025.

Vale lembrar que na seleção uruguaia, o meia, de 26 anos, usava o número 7. No River Plate, porém, ficou com o 11. Nesta sexta-feira (12), o jogador se apresenta à torcida rubro-negra, às 14h15, no ninho do Urubu.

O uruguaio conheceu os companheiros e todos os locais do CT, com orientação do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e do diretor executivo, Bruno Spindel, nesta quarta-feira (10). Além disso, coube a Zico, maior ídolo do clube, recepcioná-lo, enquanto Gabigol também mandou um “bienvenido” (bem-vindo, em espanhol).

No primeiro contato, De La Cruz encontrou o técnico Tite e deu um abraço nos companheiros de seleção uruguaia Arrascaeta e Varela. O meio-campista também foi apresentado à academia e ao vestiário e colocou a roupa de treino e passou por bateria de exames e testes físicos. O contrato do uruguaio, portanto, é válido até dezembro de 2028.

