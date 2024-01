Candangão 2024: Gama aposta na base para voltar aos dias de glória

O bicampeonato estadual em 2019 e 2020 marcou o início de uma série amarga para o Gama. Desde então, o alviverde sequer conseguiu chegar a uma nova final e amargou resultados aquém do esperado para um clube que ostenta a marca de ser o maior campeão do Distrito Federal. Para contornar a situação e fazer de 2024 um ano diferente, a aposta é em nomes que brilharam pelo Athletic-MG no ano passado, a começar pelo técnico Cícero Júnior, na expectativa de retornar o Periquito ao topo do Candangão.

“A expectativa é boa, o planejamento foi bem feito, conseguimos executar tudo que passei para a diretoria eles me entregaram uma estrutura legal de trabalho. Lógico que o Gama precisa de muitas melhorias devido à depredação que sofreu durante o tempo, mas essa gestão está trazendo organização e profissionalismo para melhorar mais ainda o Gama, independente do resultado que aconteça neste ano. Estamos no caminho certo, de reestruturação, estou muito confiante de que voltaremos a ir bem”, acredita o dono da prancheta.

Melhor campanha: campeão (1979, 1990, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2015, 2019 e 2020)

Técnico: Cícero Júnior

Time base: Renan; Cleiton, Pedro, Emerson e PH; Ademilson, Bruno e Diego; Ramon, Wanderson e Matheus Jesus (Walmir)

Destaque: Wanderson e Walmir

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima