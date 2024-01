Corinthians x Guarani: onde assistir, escalações, arbitragem

Corinthians encara o Guarani pela segunda fase da Copinha - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians encara o Guarani nesta sexta-feira (12), às 17h15, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Invicto na competição, o Timão se classificou como líder do Grupo 10, com duas vitórias e um empate até aqui. Por outro lado, o Bugre avançou em segundo no grupo 9, com dois triunfos e uma derrota.

Onde assistir

A CazéTV transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Corinthians?

Após estrear na Copinha com uma goleada de 6 a 0 sobre o Ji-Paraná, o Corinthians encontrou dificuldades para vencer o Bangu por 1 a 0, antes de encerrar a primeira fase com um empate em 0 a 0 contra o Marília. Contudo, as Crias do Terrão conseguiram a primeira colocação no grupo, que garante que o time continue jogando na cidade de Marília. Aliás, sem chegar à final da Copinha desde 2017, o Corinthians quer retomar seu lugar de destaque em torneios da categoria sub-20.

Como chega o Guarani?

Por outro lado, o Guarani garantiu sua classificação para a segunda fase da Copinha com duas vitórias, sobre Tupã-SP e Operário e uma derrota para o Atlético Goianiense. Aliás, contra o Corinthians, o Bugre deve escalar a mesma equipe que venceu na última partida da competição e garantiu a classificação do time. Foi uma vitória por 3 a 0, com gols de Vinícius Amaral, Rafael Freitas e Bruninho.

CORINTHIANS X GUARANI

2ª fase da Copa São Paulo

Data e horário: 12/1/2024, às 17H15 (de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP)

CORINTHIANS: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Breno Bidon, Ryan e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.

GUARANI: Álvaro; Vinícius Amaral, Caio, João Vitor, Cauê; Willian, Erick, Matheus Couto, Vitinho Albanez; Rafael Freitas e Theo. Técnico: Jairo Blumer.

