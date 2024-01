Flamengo se despede de Santos: ‘Agradecemos pelas grandes defesas’

Flamengo se despede de goleiro nas redes sociais - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após títulos históricos e defesas importantes, Santos está de saída do Flamengo. O clube, dessa forma, se despediu oficialmente do goleiro na manhã deste sábado (13), nas redes sociais. O arqueiro assinou um contrato de três anos com o Fortaleza.

História de Santos no Flamengo

Aliás, o arqueiro está no Fla desde 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Apesar das conquistas, ele acabou perdendo espaço depois das chegadas de Sampaoli e Tite em 2023. O arqueiro disputou ao todo 63 jogos pelo rubro-negro.

Aliás, Santos também fez questão de se despedir do clube nas redes sociais. O goleiro, dessa forma, relembrou sua passagem no clube e agradeceu aos torcedores por todo apoio nos últimos anos.

“Hoje se encerra meu ciclo vestindo a camisa do Flamengo. Gostaria de agradecer a Deus e a todos por esses anos, onde pude conquistar títulos importantes e desfrutar de vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Entre momentos bons e ruins, a certeza de que sempre busquei dar o meu melhor para defender, literalmente, a camisa rubro-negra. Agora é hora de novos desafios! Obrigado, nação!”, publicou Santos nas redes sociais.

