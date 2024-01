Vitória elimina o Vasco da Copinha com impiedosa goleada

Vitória deitou e rolou em cima do Vasco. E avança na Copinha - (crédito: Foto: Reprodução/SporTV) Jogada10 Jogada10

O Vitória não tomou conhecimento do Vasco, neste sábado (13/1) em jogo da segunda fase da Copinha. No Estádio Antonio Oliveira, em Guarulhos, goleou o Cruz-Maltino por 4 a 1. Assim, avança à terceira fase, quando enfrentará os paulistas do Ibrachina. Já os vascaínos voltam para casa mais cedo. O time carioca saiu na frente com o goleador Paixão. Mas, ainda no primeiro tempo, o Vitória virou com dois gols, de Lawan. Na etapa final, Luis Miguel e Rodrigo construíram a goleada.

O duelo entre Vitória e Ibrachina (que eliminou o Macapá com goleada de 4 a 0), será nesta segunda-feira.

Vasco abre o placar, mas leva a virada

O Vasco começou com muita vivacidade ofensiva, sempre buscando o goleador Paixão e pressionando bastante a defesa baiana. Assim chegou ao gol aos 16 minutos, Paixão aproveitou sobra do goleiro Davi em chute de Paulinho e, de primeira, fez 1 a 0. Porém, após fazer o gol, recuou. Foi fatal. Todo o seu sistema defensivo estava muito mal. Dessa forma, o Vitória virou ainda no primeiro tempo. Aos 26, o goleiro Lecce deu uma bola no fogo para Roger. Mas Rodrigo se antecipou ao lateral, foi ao fundo e cruzou para Lawan tocar para o gol. Aos 37, bola levantada da área. Após confusão, três jogadores do Vitória apareceram quase em cima da linha. Quem bateu para dentro foi novamente Lawan. Entretanto, quase saiu o terceiro. Falha da zaga e Fabio, livre quase na linha, pegou mal.

Defesa vascaína falha e Vitória goleia

No segundo tempo, o Vasco quase empatou numa cabeçada de Paixão, logo aos 30 segundos. Era gol feito. Mas o Vasco ficou nisso e a sua defesa foi falhando. Aos cinco, Luis Miguel foi lançado, passou facilmente por Paulinho e chutou cruzado: 3 a 1. Aos dez, Rodrigo recebeu pela, entrou na área, recebeu um passe de Fábio e fez o quarto gols dos baianos. Nem parecia que o Vasco é o atual campeção carioca de juniores e entrou na competição com status de um dos favoritos. Mas que teve em Paixão seu único jogador que fez boa partida. Enfim, a festa foi baiana.

VASCO 1X4 VITÓRIA

2ª fase da Copa São Paulo -2024

Data: 13/1/2024

Local: Estádio Antonio Oliveira, Guaralhos (SP)

VASCO: Lecce; Paulinho, Victão, Luiz Gustavo e Roger (Alexandre, Intervalo); Matheus Ferreira (João Gabriel, 13’/2ºT), Lucas Eduardo (Lukas Zucarello, 41’/2ºT) e Estrella (Vitor Manoel, 25’/1ºT e, depois, Lincoln, 13’/2ºT); Leo Jacó, Leandrinho (Breno, 41’/2ºT) e Paixão. Técnico: William Batista

VITÓRIA: Dani Barbosa; Braian, Renato, Andrei (Riquelme, 25’/2ºT) e Pedro Henrique; Edenilson (Jadson, 25’/2ºT), José Breno (Cauan, 33’/2ºT), Fabio (Alexsandro, 33’1/2ºT) e Luis Miguel; Rodrigo Dias (Jobert, 25’/2ºT) e Lawan (Ryan, 45’/2ºT). Técnico: Laelson Lopes

Gols: Paixão, 16’/1ºT (1-0); Lawan, 26’/1ºT (1-1); Lawan, 37’/2ºT (1-2); Luis Miguel, 6’/2ºT (1-3); Rodrigo, 10’/2ºT (1-4).

Árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues

Auxiliares: Leandro Matos Feitosa e Alexandre Nascimento da Silva

Cartões amarelos: Roger, Leandrinho, Lucas Eduardo (VAS); Lawan, Braian, Renato (VIT)

