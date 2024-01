Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, escalações, arbitragem

Atlético-GO e Corinthians medem forças na Copinha - (crédito: Foto: Twitter/ @Corinthians) Jogada10 Jogada10

Atlético-GO e Corinthians se classificaram em seus respectivos grupos, passaram pela segunda fase e agora precisam concentrar esforços no próximo confronto decisivo da Copinha. Assim, os times se enfrentam neste domingo (14), às 16h, no Estádio Bento de Abreu, pela terceira fase da competição.

Onde assistir

Como chega o Atlético-GO

O Atlético-GO está com 100% de aproveitamento na Copinha. O Dragão venceu os três jogos na fase de grupos e aplicou uma goleada em cima do Marília na segunda fase da competição. Assim, os jogadores rubro-negros chegam confiantes e motivados para conseguirem um resultado histórico neste domingo (14).

Daniel marcou três gols na segunda fase e vem sendo um dos destaques do Atlético-GO na Copinha. O atacante, dessa forma, é a esperança de gols de Allan Santhiago na partida. O técnico, por sinal, não conta com nenhum desfalque e vai com força máxima em campo.

Como chega o Corinthians

O Corinthians é o maior vencedor da história da Copinha e também se classificou em primeiro na fase de grupos. O Timão conseguiu uma classificação heroica diante do Guarani na segunda fase e chega motivado para decisão deste domingo (14).

O Corinthians, por sinal, nunca foi derrotado pelo Atlético-GO na categoria sub-20. Portanto, os jogadores alvinegros vão defender um tabu histórico neste fim de semana. O único desfalque do Timão fica por conta de Guilherme Henrique, que acabou sendo expulso na segunda fase da Copinha.

ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS

3ª fase da Copa São Paulo de Juniores

Data e horário: 14/1/2024, às 16h30

Local: Bento de Abreu, Marília (SP)

ATLÉTICO-GO: Ygor; Renan, Wendel, Macedo e Guilherme; Belluco, Thiago e Almeida; Yuri, Jean e Daniel. Técnico: Allan Santhiago.

CORINTHIANS: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Auxiliares: Osvaldo Apipe e Ricardo Busette

