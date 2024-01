Benfica x Rio Ave: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica não perde um jogo desde novembro - (crédito: Foto: Miguel Riopa/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Neste domingo (14), o Benfica recebe o Rio Ave, pela 17ª rodada do Campeonato Português. A equipe de Lisboa está na segunda colocação e tenta não perder contato com o líder Sporting, que derrotou o Chaves neste sábado. Com 39 pontos, as Águias também não podem ser alcançadas pelo Porto, que soma 35, nesta rodada. A grande expectativa fica por conta da possível estreia do atacante Marcos Leonardo, recém-adquirido do Santos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN 4 (tv fechada) e do Star+ (streaming), a partir das 14h30.

Como chega o Benfica

Sem saber o que é perder desde novembro, o Benfica vai obviamente motivado para o confronto deste domingo, diante do Rio Ave. Mas o técnico alemão Roger Schmidt não espera nenhuma facilidade para a segunda metade da temporada. Dessa forma, ele deverá montar um esquema ofensivo para garantir mais um triunfo. Aliás, o treinador afirmou que poderá dar chance ao atacante Marcos Leonardo. Comprado por R$ 97 milhões junto ao Santos, o jovem brasileiro de 20 anos terá a chance, portanto, de fazer sua estreia pelo time encarnado.

Como chega o Rio Ave

Na 16ª posição da tabela, o time de Vila do Conde não tem lá muitas chances contra o Benfica. Mesmo ciente disso, o elenco comandado por Luís Freire – que chegou recentemente às 100 partidas à frente do Rio Ave – tentará surpreender. O destaque fica por conta do meia-atacante João Costa, que já deu quatro assistências no campeonato até o momento e é o líder da equipe neste quesito. A equipe tem ainda os brasileiros Jhonatan e Aderllan entre seus titulares.

BENFICA x RIO AVE

Campeonato Português – 17ª rodada

Data e horário: 14/1/2024 às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Álvaro Mesquita e Carlos Martins

VAR: António Nobre

BENFICA: Turbin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Felipe Morato; João Neves, Kokçü, Di María, Rafa Silva e João Mário; Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt.

RIO AVE: Jhonatan; Josué Sá, Aderllan e Nóbrega; Costinha, Oudrihi, Gonçalo Rodrigues e Fábio Ronaldo; Joca, Ruiz e Boateng. Técnico: Luís Freire.

