Candangão: Brasiliense e Santa Maria vencem; Paranoá e Capital empatam

Chegou ao fim a primeira rodada do Campeonato Candango 2024. Neste domingo (14/1), três partidas completaram a jornada de abertura do principal torneio do Distrito Federal. O destaque ficou por conta da goleada do atual vice-campeão sobre o regente da segunda divisão do ano passado.

No Estádio Serejão, em Taguatinga, o Brasiliense aplicou 5 x 0 sobre o Ceilandense. Joãozinho marcou duas vezes, enquanto Tarta, Aldo e Tobinha anotaram um gol cada. A festa amarela só não foi maior devido aos portões fechados. No sábado, órgãos de segurança realizaram uma vistoria na casa do Jacaré e constataram que a arena não estava apta para receber torcedores.

O clube questionou a decisão e assegurou correrá para cumprir as exigências o mais rápido possível. Com o placar elástico sobre a equipe da cidade vizinha, o Brasiliense tomou a liderança do arquirrival Gama devido à vantagem no saldo de gols.

Dois jogos foram disputados simultaneamente à tarde. O Estádio Bezerrão foi palco da vitória de mais um mandante. Um dia após o Gama levar a melhor sobre o Planaltina, o Santa Maria aproveitou o embalo para superar o recém-promovido Samambaia, por 2 x 1.

No outro extremo do DF, o confronto entre Paranoá e Capital foi o único encerrado sem gols. As fortes chuvas no Defelê, na Vila Planalto, atrapalharam a execução de um futebol vistoso e eficiente. A segunda rodada do Candangão começa no próximo sábado, com três jogos às 15h30: Ceilandense x Santa Maria, Ceilândia x Brasiliense e Planaltina x Real Brasília. Duas partidas às 15h30 completam a jornada no domingo: Capital x Gama e Samambaia x Paranoá.