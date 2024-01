Flamengo x São José-RS AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Noite de Flamengo na Copinha. Afinal, às 21h30 desta segunda-feira (15/1), o Rubro-Negro, último representante do Rio ainda vivo na competição, tem pela frente o São José-RS, pela terceira fase. Os times já se enfrentaram na fase de grupos e deu Mengo. Porém, desta vez termos um jogo diferente. Como os titulares do Flamengo que iniciaram a Copinha voltaram para o Rio, pois jogarão as duas primeiras partidas do Cariocão (a equipe A está em pré-temporada), é o time B que estará em campo.

Mas engana-se quem pensa que é um Rubro-Negro fácil de ser batido. Estes mesmos garotos já fizeram a “estreia” e eliminaram o Náutico. Para acompanhar o duelo, clique abaixo e curta a coberta da Voz do Esporte, que inicia as transmissões a partir das 20h45 (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também está na narração.