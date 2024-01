Conmebol arquiva caso das brigas no Rio e inocenta Fluminense

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou o arquivamento do caso envolvendo as brigas entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors durante a final da Conmebol Libertadores de 2023. Em um comunicado oficial, a entidade esclareceu que a responsabilidade pelas ocorrências não poderia ser apenas do clube carioca. A operação do evento era de incumbência tanto da Conmebol quanto das forças de segurança da cidade-sede.

O incidente foi inicialmente levado à atenção da Conmebol em novembro, poucos dias após a conclusão da final no Maracanã. A denúncia incluía vídeos, fotos e reportagens da imprensa argentina. Havia detalhes dos confrontos entre torcedores e de irregularidades no tratamento dispensado pela polícia brasileira.

Confira o comunicado da entidade