Santos vê elenco cheio e precisa definir cortes na lista de inscritos do Paulistão

A temporada ainda não começou oficialmente, mas o Santos já tem um problema para resolver. Isso porque o clube tem até a próxima sexta-feira (19) para inscrever os atletas que disputarão o Campeonato Paulista. No Peixe, a lista A, que é reservada para jogadores não formados no clube ou formados e nascidos antes de 2003, será um problema.

Isso porque o regulamento do Paulistão permite 26 jogadores na lista de inscritos e o Santos possui 29 que se encaixam no perfil. Nos próximos quatro dias, o técnico Fábio Carille terá que analisar o elenco e decidir quem vai inscrever no Estadual.

Contudo, é de que, mesmo com 26 vagas, o Alvinegro Praiano não vai preencher todas elas de uma vez só. Isso porque o Santos segue no mercado atrás de um goleiro, entre outras oportunidades, e também possui atletas no departamento médico. Como o clube tem até o dia 16 de fevereiro para inscrever os jogadores, a comissão técnica ainda vai analisar quem pode ficar de fora ao menos da fase de grupos do Estadual.

Focado na Série B do Brasileirão deste ano, o Peixe foi às compras no mercado e trouxe 13 reforços nesta janela. Todos eles, sem exceção, possuem o perfil da Lista A. Por isso existe uma dor de cabeça para Fábio Carille.

Como o regulamento do Paulistão afeta o Santos

Há alguns anos, a Federação Paulista separa a lista de inscritos em dois modos. A principal delas é a Lista A, destinada aos jogadores que não são formados nas categorias de base do clube ou aos que são cria da equipe, porém nascidos antes de 2003. Nesta, o clube pode inscrever 26 atletas.

Já a Lista B tem vagas ilimitadas e está sendo destinada aos garotos nascidos depois de 2003, porém maiores de 16 anos, com pelo menos um ano de registro na base.

