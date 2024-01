Carpini não garante titularidade de James no São Paulo

O torcedor do São Paulo convive com a expectativa que James Rodríguez apresente seu melhor futebol nesta temporada. Afinal, após um segundo semestre de 2023 de adaptação, o colombiano se vê pronto para ser a referência da equipe em 2024. Contudo, para o novo treinador da equipe, Thiago Carpini, o meia não tem sua titularidade garantida.

“Impossível te responder isso (se o James é titular). Tivemos um dia de treino, vamos definir o plantel para os jogos. Não tem como dizer se esse é titular ou não. Vai jogar um jogo, vamos intercalando. Se eu fosse definir 11, impossível fazer isso num treino. E não é isso que acredito. Não é dessa maneira que eu trabalho. Dentro do todo, do coletivo, vamos ter sempre essa característica”, disse Carpini, durante sua apresentação.

Contudo, apesar de não garantir sua titularidade, Carpini disse que James será o seu ”camisa 10”. Afinal, no clube desde sábado, quando comandou o primeiro jogo-treino da temporada, o treinador de 39 anos identificou a função do meia e acredita que pode fazer a equipe jogar para o colombiano.

“James tem uma função mais específica, os outros temos mais alternativas, um leque de funções. O Lucas faz mais de uma função. O Luciano faz mais de uma função, o Rato… O Ferreira mais no pé contrário. E o James talvez seja mais o meia. O 10 centralizado, que tenhamos de adaptar para fluir o que ele tem de melhor”, falou o treinador.

Carpini teve experiência parecida em 2023

Carpini já teve uma experiência semelhante no ano passado, quando tinha Nenê como referência no Juventude. O veterano foi um dos destaques do acesso do time gaúcho para a série A e também conseguiu mais um ano de contrato com a equipe jaconera. Agora, é saber se o treinador conseguirá fazer a mesma função com o tão estrelado James Rodríguez.

