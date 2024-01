Moreno envia mensagem para Douglas Costa e agita cruzeirenes

Marcelo Moreno mandou um recado para Douglas Costa - (crédito: Fotos: Dante Fernandez/AFP via Getty Images e Divulgação / L.A. Galaxy) Jogada10 Jogada10

Além dos torcedores terem invadido as redes sociais do atacante Douglas Costa e da esposa dele, agora também o atacante Marcelo Moreno decidiu dar um pitaco na situação. Afinal, o ex-avante da Raposa mandou uma mensagem para o atleta de 33 anos.

De forma simples e rápida, Moreno, que tem grande identificação com a torcida da Raposa, escreveu: “Vem para o Cruzeiro, craque”, postou.

A publicação de Marcelo Moreno tem mais de 200 comentários. Aliás, boa parte deles, inclusive, são de cruzeirenses apoiando a fala do ex-atacante do Cruzeiro.

Moreno, aliás, já fez comentários em publicações anteriores de Douglas Costa. Afinal, em dezembro, quando o ponta revelou que a esposa estava grávida, Marcelo também utilizou as redes sociais. Naquela oportunidade, todavia, o atleta apenas reagiu com emojis de aplausos.

Sem clube desde que saiu do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em outubro, Douglas Costa, de 33 anos, entrou na mira do Cruzeiro para esta temporada. Porém, o time azul não é o único atrás do experiente jogador. Outros clubes brasileiros e do Oriente Médio também sondaram a situação do atacante.

Douglas Costa começou a carreira no Grêmio. Em seguida, o meia foi para o Shakhtar Donetsk, onde ficou seis temporadas. Da Ucrânia, foi para o Bayern de Munique, onde ficou por dois anos. Logo depois, foram mais quatro na Juventus, que o emprestou por mais um ao time bávaro. Em 2021, o jogador regressou ao futebol brasileiro para atuar novamente no Grêmio. Por fim, jogou no Los Angeles Galaxy, dos EUA.

