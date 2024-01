Pacaembu está vetado para a final da Copa São Paulo

Projeto do Pacaembu prevê conclusão até meio do ano - (crédito: Foto: Divulgação/Pacaembu) Jogada10 Jogada10

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, nesta terça-feira (16), que o Pacaembu não irá receber a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O estádio, ainda em fase final de reformas, não terá condições de sediar a decisão. De acordo com a Federação, a definição se dá por motivos de segurança. O palco da partida marcada para o próximo dia 25 ainda não está definido.

Através de nota, a FPF afirmou que entrou em acordo com a Prefeitura de São Paulo e com a concessionária do Pacaembu para vetar a decisão no local. O gramado ainda não está plantado e não existe estrutura suficiente para receber uma partida de futebol. Além disso, não será possível concluí-la em menos de duas semanas, portanto, a tempo da decisão.

Embora a concessionária sustente que a reabertura a tempo da finalíssima não era uma obrigação contratual, destaca que as obras não estão atrasadas. Assim, promete entregá-las até o fim do primeiro semestre. Ainda de acordo com a empresa gestora do novo estádio, as obras permanecem em ritmo acelerado e cumprindo os prazos definidos anteriormente.

Por fim, a FPF ainda deverá definir até o fim da semana o local da grande final da Copinha. Tradicionalmente, ela acontece sempre no dia do aniversário da capital paulista.

Confira a nota da FPF

“A Federação Paulista de Futebol, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e a Concessionária Allegra Pacaembu informam que decidiram, em comum acordo, que a final da Copa São Paulo Sicredi 2024 não será realizada no Estádio do Pacaembu.

A decisão foi tomada após criteriosa análise de todos os envolvidos, prezando prioritariamente pela segurança e conforto de clubes e torcedores. Conforme previsto em Regulamento, a FPF observará todas as questões de segurança e critérios técnicos para anunciar oportunamente o novo local da final.

A Concessionária Allegra Pacaembu ressalta que as obras de modernização e restauro seguem em ritmo acelerado e a reabertura do Complexo do Pacaembu se dará em fases ao longo do primeiro semestre de 2024. A empresa informa, ainda, que o andamento dos trabalhos segue dentro dos prazos contratuais e que o Pacaembu estará de volta para a Copinha de 2025, completamente renovado”.

