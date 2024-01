Voluntarioso e sem técnica apurada. Especialista descreve Manafá

Botafogo terá Manafá na lateral direita em 2024 - (crédito: Foto: Reprodução/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (16), o sexto reforço para 2024. Trata-se do lateral-direito português Manafá. O jogador ocupará, com certa urgência, a vaga na lateral direita, afinal, Glorioso não conta, no momento, com opções para o setor. Rafael ainda está no departamento médico. Ponte vai para a Venezuela disputar o Pré-Olímpico. Di Plácido já retornou ao Lanús (ARG). JP Galvão, por sua vez, foi para a Inter de Limeira (SP).

O Jogada10 ouviu quem acompanhou de perto a passagem de Manafá pelo Porto (POR). Diretor do jornal “O Minho”, do Norte de Portugal, entre 2017 e 2023, Thiago Correia avisa aos torcedores do Botafogo: em Condições Normais de Temperatura e Pressão, o defensor não seria titular no Mais Tradicional.

“Manafá não chegaria ao Botafogo com o status de titular absoluto. No Porto, nunca conseguiu ser indiscutível, e a torcida pegava no seu pé, principalmente por não ter uma técnica muito apurada e cometer alguns erros”, descreveu.

De fato, o jogador não deixou saudades no Estádio do Dragão. Mas, além dos fatores técnicos, houve imprevistos que prejudicaram o lateral-direito.

“Uma grave lesão no joelho direito, em que precisou ficar mais de oito meses parado, também acabou por atrapalhar a sua trajetória, e neste período, João Mário, meio-campo de origem, acabou se firmando na posição e Manafá perdeu espaço, até deixar o clube”, reportou Correia.

Manafá tem potencial?

Mas será que o torcedor do Botafogo pode esperar algo positivo de Manafá? Será que o Botafogo está contratando mais um nome para irritar o alvinegro?

“Se conseguir adaptar-se rapidamente ao futebol brasileiro e entrosar-se com os companheiros, tem potencial para ser muito importante para o time. É um jogador com vigor físico, velocidade, explosão, disciplina tática, comprometimento com as instruções do treinador e capaz de dar profundidade ao Botafogo”, lembrou.

