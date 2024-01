Everton bate o Crystal Palace e avança na Copa da Inglaterra

André Gomes marcou o gol da classificação do Everton, de falta, ainda no primeiro tempo - (crédito: - Foto: Divulgação / Everton) Jogada10 Jogada10

No jogo extra da terceira fase da Copa da Inglaterra, o Everton garantiu a classificação. A equipe bateu o Crystal Palace por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no Goodison Park, e avançou na competição. André Gomes marcou, de falta, ainda no primeiro tempo, o gol que garantiu a vaga. No primeiro jogo, as equipes ficaram no empate por 0 a 0, o que forçou mais um duelo.

O Everton, portanto, medirá forças com o Luton Town pela quarta fase da competição nacional. O adversário, no momento, ocupa a 18ª colocação da Premier Legue, na zona de rebaixamento. O duelo acontece no sábado, dia 27, às 12h (de Brasília).

Categoria na cobrança

Durante os primeiro quarenta e cinco minutos, o Everton conseguiu ser mais eficiente e contou com a força da torcida no Goodison Park. Apesar do duelo equilibrado, os donos da casa construíram o gol da classificação no fim do primeiro tempo. Depois do árbitro assinalar uma falta, de longe. André Gomes foi para a cobrança, com categoria e acertou o canto do arqueiro do Palace. Nesse sentido, a equipe azul foi para o intervalo com a vantagem no placar.

Portugueses brilham

Na volta do intervalo, o Palace até tentou igualar o marcado, porém João Virgínia garantiu o resultado com boas defesas. Os portugueses do Everton tiveram grandes atuações. Os donos da casa interromperam, assim, uma série de seis jogos sem vencer na temporada. No momento a equipe luta para se distanciar da zona de rebaixamento na Premier League.

Fora de campo, o Everton enfrenta, ao lado do Nottingham Forest acusações por parte da Premier League. Os organizadores do Campeonato Inglês acusam os dois clubes de violações às regras de lucro e sustentabilidade da liga (PSR, na sigla em inglês). Uma investigação independente foi aberta, e os dois podem sofrer dedução de pontos. Por fim, vale lembrar que o clube de Liverpool já perdeu dez pontos por violação de regras do fair play financeiro da liga, relacionadas a rentabilidade e sustentabilidadee.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook