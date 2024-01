Botafogo estreia com vitória no Carioca e encerra longo jejum

Torcida do Botafogo pegou algumas vezes no pé de Freitas - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O novo Botafogo flertou com aquele do fim de 2023. Desta vez, porém, o Glorioso não conseguiu entregar. Assim, nesta quarta-feira (17), o Glorioso venceu o Madureira por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em sua estreia nesta edição do Campeonato Carioca. O triunfo, desse modo, põe fim a um jejum de 11 partidas sem vitórias dos anfitriões. É, também, o primeiro triunfo do técnico Tiago Nunes no comando da equipe.

O Alvinegro permanece no Colosso do Subúrbio, onde, no sábado (20), enfrenta o Bangu. Já o Madureira recebe o Audax, na mesma data.

Jeffinho alegra a torcida

O Botafogo, desentrosado, demorou 38 minutos para sair na frente. Partida em ritmo lento. Calor. Jogadores longe do ritmo ideal. Todos os motivos possíveis para justificar a falta de contundência ofensiva. Mas Jeffinho, vindo da Europa, parecia à frente dos demais. Afinal, movimentou-se muito, acertou uma bola na trave e apareceu, sozinho na pequena área, para tirar o zero do placar. O Madureira, por sua vez, só assustou em disparos de fora da área. Gatito realizou, então, duas defesas e assegurou a vantagem parcial.

Botafogo ameaça entregar de novo

O resultado positivo deixou todo mundo tenso no Nilton Santos. Em 2023, o time entregou as vitórias que o levariam ao título brasileiro. Logo no primeiro jogo de 2024, a equipe ameaçou repetir o filme. Em falha clamorosa do sistema defensivo, Rodrigão, do Madureira, ficou sozinho para empatar. Mas, cara a cara com Gatito, carimbou o travessão. Naquele momento, Tiago Nunes já tinha baixado a intensidade e feito algumas alterações. A torcida respondeu com impaciência e vaia. No fim, o time, ainda muito abaixo do ideal, encerrou, enfim, a seca. Contudo, não está de bom tamanho.

BOTAFOGO 1×0 MADUREIRA

1ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 17/1/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Nilton Santos (RJ)

Gols: Jeffinho, 38’/1ºT

BOTAFOGO: Gatito, Barbosa, Halter e Barboza; Tchê Tchê, Freitas (Newton, 24’/2ºT), Eduardo e Hugo; Júnior Jeffinho (Segovinha, 24’/2ºT), Sá (Júnior Santos, 13’/2ºT) e Tiquinho (Janderson, 14’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes

MADUREIRA: Mota, Sotá, Marcão, Arthur e Evandro; Lira, Santos (Matos, 34’/2ºT) e Vieira (Rodrigão, 11’/2ºT); Borges (Bala, 26’/2ºT), Pardal (Waguininho, Intervalo) e Martins (Antônio Carlos, Intervalo). Técnico: Daniel Neri.

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Jackson Lourenço Massarra dos Santos

Cartão Amarelo: Barboza, Halter e Tchê Tchê, Newton (BOT); Matos (MAD)

Cartão Vermelho:

