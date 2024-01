Gatito lamenta vaias no Botafogo, mas festeja boa atuação

Gatito foi um dos melhores em campo na vitória - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O Botafogo venceu o Madureira em sua estreia na temporada de 2024, por 1 a 0, nesta quarta-feira (17). Mas o clima no Estádio Nilton Santos não era dos melhores para alguns jogadores alvinegros. Além da atuação pouco brilhante do Glorioso, a torcida ficou muito insatisfeita com dois jogadores em especial: o volante Marlon Freitas e o lateral-esquerdo Marçal. Mas não por conta do que demonstraram em campo no primeiro jogo do Carioca.

As vaias dispensadas aos dois jogadores em específico são reflexos da impressão ruim deixada no fim da temporada passada. O Botafogo, que tinha 14 pontos de diferença sobre o segundo colocado, perdeu o título brasileiro. E tanto Marçal quanto Marlon acabaram sendo alvos de pesadas críticas dos torcedores. Sempre que tocavam na bola, nesta quarta, eram muito vaiados.

Após o jogo, o goleiro Gatito Fernández – que, por outro lado, foi o mais aplaudido, pelas ótimas defesas que realizou – lamentou os apupos dos torcedores. Mas destacou que é importante que a equipe vença e mantenha uma boa sequência para deixar para trás o traumático ano de 2023.

“A única maneira de apagar tudo que houve ano passado é com vitórias, trazendo alegria para torcedores e confiança para nós. Dói ouvir vaias para nossos companheiros. Acho que fizemos bom trabalho ano passado, apesar de não termos conquistado o que todos esperavam. Mas nos resta continuar com vitórias para trazer a torcida para o nosso lado”, disse o goleiro, ao Bandsports.

Retorno brilhante emociona o goleiro

De fato, a noite foi especial para o goleiro paraguaio. Afinal, Gatito voltou a ser titular e fez pelo menos três defesas importantíssimas para garantir o resultado. Uma delas, no segundo tempo, foi a mais destacada, quando Rodrigão, do Madureira, perdeu chance incrível na pequena área graças ao camisa 1. Ele agradeceu pelo carinho dos torcedores e se disse pronto para iniciar uma nova temporada na meta botafoguense:

“Hoje, vi quando chegava um pai com um filho, isso é o Botafogo. Estou há muito tempo, sei o que é o Botafogo, por isso me emocionei. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar jogando e pela vitória. É importante começar com uma vitória. Não foram nem dez dias de treinamento, contra um adversário que já treina há algum tempo. Agora é descansar e recuperar nossa força para o jogo de sábado. Queremos continuar na sequência de vitórias”.

