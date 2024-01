Barcelona e Atlético de Madrid disputam meia do City

Kalvin Phillips está sem espaço no City - (crédito: Paul Ellis /AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Dois gigantes espanhóis podem protagonizar uma briga intensa fora dos campos. De acordo com o jornal “The Telegraph”, Barcelona e Atlético de Madrid estão interessados na contratação de Kalvin Phillips, que está sem espaço no Manchester City. O jogador espera definir o seu futuro na próxima semana.

Após ser contratado em 2022 ao custo de 50 milhões de euros, Phillips não se firmou com a camisa azul do City. O meia chegou a ser criticado por Pep Guardiola após a Copa do Mundo, afinal se reapresentou após defender a Inglaterra com excesso de peso. Para se ter uma ideia, ele disputou apenas quatro jogos na atual edição da Premier League, com apenas 89 minutos em campo.

O Manchester City tinha o interesse de negociá-lo no início da temporada, porém as propostas não convenceram. Desta forma, nesta janela, a tendência é que ele seja negociado. Além de Barcelona e Atlético de Madrid, diversos clubes ingleses estão de olho no jogador, como, por exemplo, Newcastle, Crystal Palace e West Ham, que o vê como substituto para Paquetá, que está lesionado. A Juventus também está no páreo pelo meia.

Phillips é visto como uma opção barata no mercado, mas o negócio envolve a obrigação ou não de compra ao fim do empréstimo.

Phillips sem espaço no City

Por outro lado, apesar do pouco espaço no City, Philips estaria disposto a permanecer na Inglaterra para chamar a atenção do técnico Gareth Southgate para a disputa da Eurocopa. O jogador disputou a última Copa do Mundo, entrando duas vezes na competição.

A última partida de Kalvin Phillips com a camisa azul de Manchester foi no Mundial de Clubes, quando entrou faltando 13 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Urawa Red Diamonds.

