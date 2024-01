Corinthians pode não ter reforços na estreia da equipe no Paulistão

Raniele ainda não está regularizado no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians pode não ter todos os seus reforços na primeira partida da temporada. Até o momento, apenas duas das seis contratações para 2024 foram registradas: os laterais-esquerdos Hugo e Diego Palácios. Os dois já estão no BID, já que suas regularizações foram fáceis. Afinal, a dupla chegou ao Timão após o final de contrato com seus ex-clubes.

O caso que mais preocupa é de Raniele. Afinal, o jogador chegou ao Parque São Jorge no dia 2 de janeiro, mas não pôde estar na lista de inscritos já que o Cuiabá ainda não enviou os documentos do atleta. O Dourado só vai liberá-lo, quando o Corinthians pagar a primeira parcela da venda. O Alvinegro fechou a contratação do volante por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,3 milhões).

O caso é diferente de Félix Torres. O Corinthians já pagou o sinal e agora corre para regularizar a documentação do defensor. Ainda faltam ser regularizados o zagueiro Gustavo Henrique (contratado sem custos de aquisição de direitos econômicos), o meia Rodrigo Garro (cuja venda foi confirmada pelo Talleres na última terça-feira) e o lateral-direito Matheuzinho, que já tem acerto para ser emprestado pelo Flamengo ao Timão, mas não foi anunciado até o momento.

Corinthians tem até esta quinta-feira para regularizar atletas

Para estar inscrito no Paulistão a tempo de disputar a primeira rodada, os atletas precisam estar registrados na Federação até esta quinta-feira (18). É possível fazer alterações na relação de inscritos até o dia 16 de fevereiro, mas existe a chance de perderem os primeiros jogos do torneio.

A inscrição dos atletas gera preocupação no Corinthians, já que Raniele e Rodrigo Garro estavam como prováveis para serem titulares na estreia da equipe no Paulistão. Caso não tenham condições de atuar, Rojas e Fausto Vera devem começar a partida.

