Nova versão de Daniel Alves é por ‘desespero’ da defesa, diz imprensa espanhola

O lateral-direito brasileiro Daniel Alves, preso há quase um ano na Espanha acusado de estupro contra uma jovem de 23 anos, vai a julgamento em duas semanas. No entanto, a situação dele, segundo a imprensa espanhola, não é nada boa. Aliás, justamente por isso a nova versão.

O Jogada10 noticiou nessa quarta-feira (17) que o jogador vai dar nova versão no depoimento. Aliás, será a quinta vez que ele muda os fatos que ocorreram naquela noite do fim de dezembro de 2022. Agora, Alves vai falar que estava bêbado.

Segundo a imprensa da Espanha, a nova estratégia se trata de um desespero da defesa. A nova advogada do jogador, Inés Guardiola, de 35 anos, especialista em violência sexual, percebe que seu cliente terá uma derrota na justiça e será condenado. Diante disso, a expectativa agora é relatar que estava embriagado.

Todavia, isso será suficiente apenas para uma redução de pena. Aliás, para reforçar a versão da defesa, a ex-mulher de Daniel, Joana Sanz, será ouvida e vai dizer que o jogador chegou em casa bêbado naquela noite. Além disso, notas e recibos de pagamentos de bebidas alcoólicas serão mostradas.

“A ideia do jogador é manter a versão de que a relação com a mulher foi consensual, como argumentou em seu último depoimento. Mas, com a camada de que estaria embriagado, Daniel Alves tenta atenuar sua pena caso seja condenado”, diz a matéria do El Periódico.

Daniel Alves muda novamente a versão

Vale lembrar que essa será a quinta versão do caso. Ele iniciou dizendo que não conhecia a mulher, depois que ficou pouco tempo no banheiro, e, por último, que, sim, teve relação, mas foi com a permissão da mulher que o acusa.

Daniel está preso desde janeiro de 2023. A defesa já tentou três recursos para o jogador aguardar o julgamento em liberdade. Todos, no entanto, foram negados. O julgamento será entre 5 e 7 de fevereiro. A tendência é que a acusação faça pedido de 12 anos de prisão – que é a pena máxima na lei espanhola.

