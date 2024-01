Em alta no Vasco, Paulo Henrique projeta 2024: ‘Creio que vamos vir forte’

Diferentemente da última temporada, Paulo Henrique inicia 2024 com maior prestígio no Vasco - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O lateral-direito Paulo Henrique terminou a última temporada em alta no Vasco. Isso porque o jogador chegou ao clube por empréstimo e para ser opção no banco, mas conquistou a titularidade na reta final da Série A. Com o saldo positivo, o atleta pregou otimismo para 2024, após ano de turbulência do Cruz-Maltino.

“O Vasco tem tudo para deslanchar, mas eu acredito que vamos vir forte para brigar lá em cima, que é onde o time tem que estar”, destacou o lateral.

O Atlético fechou com o atleta depois de um 2022 de destaque pelo Juventude. Contudo, ele não teve sequência e sua passagem pelo Galo durou apenas dois meses. Mais especificamente, somente três jogos. No período, a equipe mineira estava sob o comando de Eduardo Coudet, que pediu a contratação de outro jogador para a posição, o argentino Saravia.

Assim, Paulo Henrique perdeu espaço e optou por uma saída para ter maior tempo de jogo. O Vasco demonstrou interesse e lhe contratou por empréstimo por uma temporada. Inicialmente, ele chegou como substituto ideal de Pumita Rodríguez, que fez um bom início de temporada. Bem como pelo investimento de R$ 10 milhões que o Gigante fez para tirá-lo do Nacional, do Uruguai.

Ascensão do lateral no Vasco

Na última temporada, PH atuou em 14 partidas pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, sendo dez como titular e quatro como reserva. O jogador tomou conta da vaga nos 11 iniciais a partir do empate com o São Paulo, na 26ª rodada. Até o último compromisso, a 38ª rodada, ele não atuou em somente dois jogos. No caso, o empate com o Goiás e a derrota para o Grêmio, ambos fora de casa.

Nestes dez compromissos em que Paulo Henrique esteve em campo, foi decisivo na missão de manter o Cruz-Maltino na elite do futebol brasileiro. Afinal, o lateral marcou o único gol da vitória por 1 a 0 no clássico com o Botafogo. Além da bela assistência para o gol salvador de Serginho, que assegurou o triunfo sobre o Bragantino, na última rodada.

O desempenho positivo do atleta propiciou que o Gigante o adquirisse em definitivo junto ao Atlético. O clube carioca desembolsou cerca de R$ 4,8 milhões para ficar com 70% de seus direitos. O novo vínculo do lateral com o Vasco tem validade até 2025.

Em 2024, a concorrência para PH será ainda mais intensa. Isso porque além de Puma, o Cruz-Maltino fechou por empréstimo com Robert Rojas. O paraguaio originalmente é zagueiro, mas pode atuar na lateral direita.

