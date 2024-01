Negociação do Flamengo por Léo Ortiz está estagnada na discussão sobre valores

Flamengo segue interessado na contratação de Leo Ortiz - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino) Jogada10 Jogada10

Depois de acertar a contratação de Matías Viña, o Flamengo segue na busca por um zagueiro para reforçar seu elenco. Léo Ortiz segue como o foco principal para o setor, porém a negociação está estagnada na discussão sobre valores, no momento. Nesse sentido, o Red Bull Bragantino, dono dos direitos econômicos do atleta, pretende inscrevê-lo no Campeonato Paulista nesta sexta-feira (19). A informação é do portal ‘ge’.

O Rubro-Negro fez uma proposta oficial, porém o Massa Bruta recusou a oferta e quer que o defensor, que tem contrato até 2026, seja um nome forte para expandir seu projeto, como acontece com a marca de energéticos em outros clubes. A oferta do clube carioca girou em torno de cinco e seis milhões de euros. O Bragantino, por sua vez, exigiu entre 10 e 12 milhões de euros para vender o atleta.

O defensor deve ser relacionado para a estreia do clube de Bragança Paulista no Estadual, entretanto a presença entre os titulares ainda é incerta. Na primeira semana do ano, o jogador fez atividades separado do elenco, enquanto aguarda a definição sobre seu futuro. Com a indefinição, Ortiz voltou a treinar com o grupo na última sexta-feira (16).

Além disso, o Bragantino ofereceu uma renovação contratual, com aumento de salário. No entanto, o atleta tem o desejo de atuar pelo Flamengo. Mesmo assim, não tem forçado por respeito e identificação com o Massa Bruta. O clube paulista ainda tem a esperança da permanência do zagueiro, mas uma saída ainda não foi descartada.

