Orléans x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG tenta mais um título da Copa da França - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

A bola vai rolar para mais um jogo do Copa da França. Afinal, neste sábado, o PSG visita o Orléans, da terceira divisão nacional, pelo torneio eliminatório. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Stade de la Source, às 16h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, contudo, não terá transmissão para o Brasil. Como chega o Orléans Equipe da terceira divisão, o Orléans tem em seu currículo uma final de Copa da França, no ano de 1980. O clube, entretanto, perdeu para o Monaco, por 3 a 1, e ficou com vice. Na fase anterior, a equipe eliminou o Nîmes, que até 2021 disputava a Ligue 1. Como chega o PSG Maior campeão do torneio, o PSG não vence a Copa da França desde 2021. Na ocasião, os parisienses bateram o Monaco por 2 a 0 e faturaram seu 14º troféu. Agora, porém, o time de Luis Enrique espera ir mais longe do que nos últimos anos. Na fase passada, o Paris eliminou o Revel com goleada de 9 a 0. ORLÉANS X PSG Copa da França 2023/24 – Segunda fase

Data e horário: 20/01/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Stade de la Source, em Paris (FRA)

ORLÉANS: Matimbou; Morgan, Saint-Ruf, Theresin; Ponti, Goujon, Solvet, Halby; Fortune, Berthier, Dabasse. Técnico: Karim Mokeddem

PSG: Navas; Beraldo, Pereira, Ugarte; Mukiele, Soler, Ndour, Kolo Muani; Asensio, Mbappe, Dembele. Técnico: Luis Enrique