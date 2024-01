Fasson valoriza Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira

Fasson em treino da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Leto Ribas / CBF) Jogada10 Jogada10

Este sábado (20) foi mais um dia intenso de treino da Seleção Brasileira em preparação para o Torneio Pré-Olímpico na Venezuela. Após as atividades no Estádio Olímpico, em Caracas, o zagueiro Lucas Fasson, recém integrado ao elenco, falou em entrevista sobre sua percepção do grupo após sua chegada e também sobre os objetivos na competição.

O zagueiro do Lokomotiv Moscou, da Rússia, foi chamado pelo técnico Ramon Menezes após contusão do zagueiro do Internacional, Matheus Dias. Assim, o defensor do Colorado teve que ser cortado. Lucas se apresentou à Seleção já em São Paulo, onde seguiu a delegação para a Granja Comary, em Teresópolis(RJ). Já em solo venezuelano, Fasson lamentou a ausência do companheiro e disse que encontrou um grupo unido e preparado.

Currículo de Fasson

“Infelizmente tivemos essa ausência do nosso companheiro por motivos de força maior, mas quando eu cheguei aqui, senti uma energia muito boa, uma energia competitiva para o torneio. O pessoal me recebeu muito bem. Muitos colegas, muita gente boa. A gente está focado para o Pré-Olímpico”, afirmou Fasson.

Essa é a primeira convocação do zagueiro Fasson com o técnico Ramon Menezes, mas o atleta já é veterano em convocações e acumula passagens pelas Seleções Brasileiras Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Agora representando a Seleção Sub-23, Lucas se diz muito feliz e focado no objetivo que é a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Estou muito feliz de poder estar aqui. É sempre um orgulho enorme representar a minha Seleção. Estou muito feliz de representar meu país e poder ajudar meus companheiros. Sei que não só o meu, mas o objetivo de todos aqui é conseguir a classificação para a Olimpíada e também ser campeão”, finalizou Fasson.

Apesar da pouca idade, Lucas Fasson já está no quarto clube profissional diferente. Ele foi revelado pelo São Paulo e atuou ainda por La Serena (CHI) e Athletico Paranaense. O defensor, aliás, está no clube russo desde o ano retrasado.

